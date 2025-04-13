https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-اليمن-1099507538.html
"أنصار الله" تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن
"أنصار الله" تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت البلاد، منذ منتصف شهر آذار/مارس 2025. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للجماعة، أنيس الأصبحي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن أن "حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي".وقال الأصبحي "إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي".وفي وقت سابق، شدد قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على أن "الأمريكي لم يتمكن ولن يتمكن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، موضحا أن "العدوان الأمريكي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت البلاد، منذ منتصف شهر آذار/مارس 2025.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للجماعة، أنيس الأصبحي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن أن "حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي".
وقال الأصبحي "إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي".
وفي وقت سابق، شدد قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على أن "الأمريكي لم يتمكن ولن يتمكن من إضعاف قدراتنا العسكرية"،
موضحا أن "العدوان الأمريكي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".
وأضاف أن "العدو الأمريكي يحاول أن يضغط بكل ما يستطيع للتأثير على مستوى الموقف اليمني رسمياً وشعبياً، ولذلك شن جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ويستهدف الأعيان المدنية".
وتقصف الولايات المتحدة
المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات
جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".