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https://sarabic.ae/20250412/تجدد-القصف-الجوي-الأمريكي-على-معاقل-أنصار-الله-في-3-محافظات-باليمن-1099493333.html
تجدد القصف الجوي الأمريكي على معاقل "أنصار الله" في 3 محافظات باليمن
تجدد القصف الجوي الأمريكي على معاقل "أنصار الله" في 3 محافظات باليمن
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، السبت، قصفها مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفة بسلسلة غارات محافظات البيضاء وصعدة معقل الجماعة والحديدة... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T22:31+0000
2025-04-12T22:31+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 5 غارات على مباني المعهد المهني الصناعي في مديرية الصومعة شرق محافظة البيضاء، مضيفاً أن طائرات استطلاع أمريكية تنفذ تحليقاً في سماء مديرية مكيراس شرق محافظة البيضاء.في السياق ذاته، قال مصدر محلي لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية قصفت بـ 3 غارات مواقع جبلية لـ "أنصار الله" في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.إلى ذلك، أعلنت "أنصار الله" تعرض محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، إلى قصف جوي أمريكي.وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "عدواناً أمريكياً استهدف بغارتين مديرية المنيرة [شمال الحديدة]".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف الذي طاله القصف الجوي ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250323/قتيل-وعدد-من-الجرحى-في-عدوان-أمريكي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1098889663.html
https://sarabic.ae/20240612/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-ريمة-اليمنية-1089801679.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

تجدد القصف الجوي الأمريكي على معاقل "أنصار الله" في 3 محافظات باليمن

22:31 GMT 12.04.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo
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جددت المقاتلات الأمريكية، السبت، قصفها مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفة بسلسلة غارات محافظات البيضاء وصعدة معقل الجماعة والحديدة جنوب البحر الأحمر.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 5 غارات على مباني المعهد المهني الصناعي في مديرية الصومعة شرق محافظة البيضاء، مضيفاً أن طائرات استطلاع أمريكية تنفذ تحليقاً في سماء مديرية مكيراس شرق محافظة البيضاء.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
قتيل وعدد من الجرحى إثر قصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
23 مارس, 21:17 GMT
في السياق ذاته، قال مصدر محلي لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية قصفت بـ 3 غارات مواقع جبلية لـ "أنصار الله" في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.
إلى ذلك، أعلنت "أنصار الله" تعرض محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، إلى قصف جوي أمريكي.
وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "عدواناً أمريكياً استهدف بغارتين مديرية المنيرة [شمال الحديدة]".
ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف الذي طاله القصف الجوي ولا حجم الخسائر الناجمة عنه.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جلهم أطفال ونساء".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
12 يونيو 2024, 23:20 GMT
وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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