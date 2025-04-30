https://sarabic.ae/20250430/الدفاع-البريطانية-لندن-وواشنطن-نفذتا-ضربات-جوية-ضد-وحدة-أنصار-الله-لإنتاج-طائرات-مسيرة-1100024038.html

الدفاع البريطانية: لندن وواشنطن نفذتا ضربات جوية ضد وحدة "أنصار الله" لإنتاج طائرات مسيرة

الدفاع البريطانية: لندن وواشنطن نفذتا ضربات جوية ضد وحدة "أنصار الله" لإنتاج طائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الأربعاء، أنه نفذ بالتعاون مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج الطائرات المسيرة تابعة لـ"أنصار الله". 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T02:56+0000

2025-04-30T02:56+0000

2025-04-30T02:56+0000

قصف اليمن

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري حوثي في اليمن، مشيرة إلى أن المنشأة المستهدفة تقع على بعد نحو 25 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء، وقد تم قصفها خلال ساعات الليل.وفي وقت سابق، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته أكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي 2" وغيرها خلال الأسبوع الجاري.والأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين بغارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب البلاد).وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته أكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي 2" وغيرها خلال الأسبوع الجاري.

https://sarabic.ae/20250425/قصف-جوي-أمريكي-يستهدف-جماعة-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099872100.html

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قصف اليمن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية