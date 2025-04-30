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https://sarabic.ae/20250430/غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-شمالي-اليمن-1100060123.html
غارات أمريكية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" شمالي اليمن
غارات أمريكية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" شمالي اليمن
سبوتنيك عربي
جدد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، قصفه الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفًا بغارات مناطق سيطرتها في محافظة صعدة ومحافظة الحديدة شمالي وغرب... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T23:59+0000
2025-04-30T23:59+0000
أنصار الله
قصف اليمن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة"، مشيرًا إلى أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بغارة مديرية الحوك في محافظة الحديدة".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي، وما إذا ألحق خسائر في صفوف الجماعة.ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" مهاجمة قواتها حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في البحر العربي، وأهدافًا عسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) وآخر وصفته الجماعة بـ"الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرات مسيرة.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلًا بينهم نساء وأطفال و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرًا أفريقيًا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250425/قصف-جوي-أمريكي-يستهدف-جماعة-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099872100.html
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أنصار الله, قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

غارات أمريكية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" شمالي اليمن

23:59 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Mohammed Huwaisاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
جدد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، قصفه الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفًا بغارات مناطق سيطرتها في محافظة صعدة ومحافظة الحديدة شمالي وغرب البلاد، وذلك ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.
القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة"، مشيرًا إلى أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بغارة مديرية الحوك في محافظة الحديدة".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
قصف جوي أمريكي يستهدف "أنصار الله" غربي اليمن
25 أبريل, 01:10 GMT
ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي، وما إذا ألحق خسائر في صفوف الجماعة.
ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" مهاجمة قواتها حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في البحر العربي، وأهدافًا عسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) وآخر وصفته الجماعة بـ"الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرات مسيرة.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلًا بينهم نساء وأطفال و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرًا أفريقيًا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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