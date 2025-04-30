https://sarabic.ae/20250430/أنصار-الله-تهاجم-حاملة-الطائرات-الأمريكية-فينسون-ومنشآت-إسرائيلية-1100056359.html

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية

"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ "عمليات نوعية" استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون"، وكذلك تنفيذ عمليات استهدفت عمق إسرائيل في... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T19:22+0000

2025-04-30T19:22+0000

2025-04-30T19:23+0000

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ونقلت قناة "المسيرة"، بيانا قالت فيه "أنصار الله"، إن "العملية الأولى استهدفت الحاملة "فينسون" والقطع التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة"، مؤكدةً بذلك على استمرار عملياتها البحرية "ضد الأهداف المعادية".وأضاف البيان أن "استهداف حاملة الطائرات "فينسون"، جاء بعد 24 ساعة فقط من عملية أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية الأخرى "ترومان" على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، حيث أسفرت عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز "إف 18"، بالإضافة إلى إفشال هجوم جوي أمريكي على اليمن، ومطاردة الحاملة "ترومان" بالصواريخ والمسيّرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر".وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة بسلاح الجو المسير، طالت أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية في منطقة يافا، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة من نوع "يافا".واختتم بيان "أنصار الله" بالتأكيد على مواصلة "إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها بشكل كامل"، على حد تعبيره.وصرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت خلال شهر، 1200 عملية قصف على اليمن، بينها 260 غارة جوية.وتابع: "الجرائم الأمريكية كلها تشهد على فشل الولايات المتحدة وتخبطها، وعلى الرغم من بلوغ عدد غارات العدوان الأمريكي وقصفه البحري، منذ استئناف عدوانه، أكثر من 1200، فإن فشله واضح تمامًا".وأردف: "نفذنا 9 عمليات اشتباك، هذا الأسبوع، مع القوات البحرية الأمريكية، تمت بـ27 صاروخًا مجنحًا وطائرة مسيرة، وتستمر قواتنا في منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكي، لأنه ورّط نفسه مع الإسرائيلي".

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