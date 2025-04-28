https://sarabic.ae/20250428/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-العدوان-على-اليمن-كشف-عن-القبح-الأمريكي-وخطره-على-المنطقة-والعالم-1099984815.html

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": العدوان على اليمن كشف عن القبح الأمريكي وخطره على المنطقة والعالم

قيادي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك": العدوان على اليمن كشف عن القبح الأمريكي وخطره على المنطقة والعالم

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، أن "أمريكا تمارس الكذب والتضليل والتغطية على أهدافها الاستعمارية الخبيثة بشكل مفضوح لاسيما مع... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T19:24+0000

2025-04-28T19:24+0000

2025-04-28T19:24+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

حول العالم

أخبار العالم الآن

المبعوث الأممي إلى اليمن

الحرب على اليمن

قصف اليمن

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081570000_0:90:534:390_1920x0_80_0_0_8317431cfc976718af65e76bd2dbdec0.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "العدوان الأمريكي على الشعب اليمني والمستمر منذ أسابيع واستخدمت فيه أمريكا كل أنواع الأسلحة بذرائع ولافتات ساقطة ومكشوفة وبنهج عدواني وعدائي و غطرسة وجبروت وسقوط أخلاقي وقيمي وإنساني غير مسبوق مع سقوط الأقنعة فشل في تحقيق أهدافه بتخلي اليمن عن فلسطين، وكشف عن وجه أمريكا القبيح وخطرها على المنطقة والعالم".وأوضح القحوم، أنه "في المقابل تسعى أمريكا بشكل حثيث في التغطية على فشلها في عدوانها على اليمن وسقوط كل ذرائعها الكاذبة بحجة حماية الملاحة البحرية الدولية، في الوقت الذي تؤكد اليمن كدولة مستقلة التزاماتها بالقوانين والأعراف الدولية لأعالي البحار وحماية الملاحة البحرية الدولية، ومن يشكل خطرا و تهديدا كبيرا عليها هو التواجد العسكري الأمريكي المكثف وعسكرة باب المندب والبحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، مع تهديد وخطر على طريق الحرير والتجارة العالمية، سيما مع ذروة احتدام الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين، ولهذا تسعى أمريكا بشكل علني في فرض هيمنتها وسيطرتها على أهم الممرات المائية في العالم في باب المندب، وبهذا تمثل العسكرة البحرية الأمريكية أكبر تهديدا وخطرا على المنطقة والعالم".وأكد عضو المكتب السياسي، أن اليمن مستمر في نصرة فلسطين وغزة وشعبها المظلوم ومجاهديها الأبطال وقضايا الأمة، والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومواجهة العدوان الأمريكي الفاشل والمنتهي حتما ومنع وإستهداف الملاحة الإسرائيلية، حتى وقف العدوان الإسرائيلي والأمريكي ورفع الحصار عن غزة فلسطين والاستباحة لدول المنطقة ووقف عدوانهم على اليمن، وبه سينتهي كل شيء، وبغير ذلك لن يكون إلا توسع للصراع في المنطقة، وأمريكا تتحمل المسؤولية والتبعات المترتبة جراء ذلك، وعليها أن تتحمل الضربات والرد اليمانيّ القوي والمزلزل والفاعل والمؤثر والمؤلم والقادم أعظم.وأشار القحوم، إلى أن لليمن اليد الطولى ولها من القدرات والإمكانيات والصناعات العسكرية المتطورة المتنامية و المتعاظمة والأسلحة الاستراتيجية الكاسرة للتوازن و الرادعة التي ستجعل المعادلة مختلفة، وبها تتغير موازين القوى وتقلب الطاولة، وبها سيتحقق الانتصار الاستراتيجي باذن الله لفلسطين واليمن والمنطقة، وتسقط أمريكا كدولة سائدة ومعها هيمنتها وغطرستها و القطبية الأحادية الغربية، لاسيما مع تغيير المناخ الدولي والعالمي وبداية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب.وأضاف: "تتشكل التحالفات الدولية بين الشرق ودولها وما بين الغرب ودولها وتحالفات واصطفافات عسكرية وسياسية واقتصادية مع توحيد الأمة العربية والإسلامية وتحقيق الوحدة العربية الإسلامية، وخلق واقع جديد فيه توازن القوة والردع الاستراتيجي وبه ومن خلاله سيتشكل النظام العالمي والإقليمي الجديد".وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-في-النقب-بصاروخ-فرط-صوتي-1099911231.html

https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-حيويين-بتل-أبيب-وعسقلان-بطائرتين-مسيرتين-1099917189.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

البحر الأحمر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, المبعوث الأممي إلى اليمن, الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, عبد الملك الحوثي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, البحر الأحمر