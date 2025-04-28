https://sarabic.ae/20250428/عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-أمريكي-استهدف-مركزا-يضم-مهاجرين-أفارقة-في-اليمن-1099951097.html

عشرات القتلى والجرحى في قصف أمريكي استهدف مركزا يضم مهاجرين أفارقة في اليمن

عشرات القتلى والجرحى في قصف أمريكي استهدف مركزا يضم مهاجرين أفارقة في اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية، التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الإثنين، "مقتل وإصابة العشرات في قصف أمريكي متعمد استهدف مركزا يضم 115 مهاجراً جميعهم من... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T06:00+0000

2025-04-28T06:00+0000

2025-04-28T06:00+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان"، محملا "الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة".وأضاف البيان أن "استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء".‌‏من جهتها، قالت وسائل إعلام يمنية، إن "السلطات نجحت في انتشال 30 جثة جراء القصف الأمريكي على مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في صعدة شمالي اليمن".وقتل 8 مدنيين وأصيب آخرون، في وقت سابق اليوم، إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء، وسط اليمن، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد "أنصار الله" للشهر الثاني تواليا.وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، إن"العدوان الأمريكي استهدف 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث (شمال العاصمة صنعاء).وأشار إلى "أن العدو الأمريكي شن 6 غارات على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران (شمال اليمن)، واستهدف بـ 3 غارات أخرى مديرية كتاف في محافظة صعدة (شمال غربي البلاد)".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية 5 غارات على مواقع للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250427/أنصار-الله-قصفنا-قاعدة-نيفاتيم-الإسرائيلية-للمرة-الثانية-خلال-24-ساعة-بصاروخ-فرط-صوتي-1099926569.html

https://sarabic.ae/20250425/قصف-جوي-أمريكي-يستهدف-جماعة-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099872100.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي