https://sarabic.ae/20250501/نتنياهو-يكشف-عن-الهدف-الأسمى-لحرب-غزة-1100093235.html

نتنياهو يكشف عن "الهدف الأسمى" لحرب غزة

نتنياهو يكشف عن "الهدف الأسمى" لحرب غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، "لا يمثل الأهمية القصوى للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع". 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T18:28+0000

2025-05-01T18:28+0000

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وأوضح نتنياهو أن تدمير حركة حماس الفلسطينية، "هو الهدف الأسمى للحرب على قطاع غزة"، مضيفًا: "الانتصار على حماس أكثر أهمية من إعادة الرهائن المحتجزين هناك"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتابع: "سنحقق الهدف الأسمى للحرب وسننتصر على حماس".وعن الرهائن، أوضح نتنياهو أنه سيتم إعادتهم جميعا، مضيفًا: "أعدنا 147 شخصا أحياء، إضافة إلى القتلى، بإجمالي 196 إسرائيليا".وتابع نتنياهو: "لا يزال هناك 24 شخصا أحياء لدى حماس، ضمن 59 شخصا بعضهم أموات"، مضيفًا: "سنعمل على إعادتهم لكن هناك أهداف أكبر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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