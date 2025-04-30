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خبير في الشأن الفلسطيني: الضغط الأميركي قد يحقق تهدئة مؤقتة في غزة
خبير في الشأن الفلسطيني: الضغط الأميركي قد يحقق تهدئة مؤقتة في غزة
سبوتنيك عربي
علّق الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور عزام شعث، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الشرق الأوسط، معتبرًا أنها "لا تحمل جديدًا،... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T17:48+0000
2025-04-30T17:48+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى شعث أن "الضغط الأميركي قد يُسفر عن تهدئة مؤقتة تتزامن مع زيارة ترامب الى المنطقة"، مشددًا على ضرورة أن "يمارس الرئيس الأميركي ضغوطًا فعلية على إسرائيل لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء إجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع الاستيطان، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني"، وأشار في هذا الإطار، إلى "استمرار الدعم السعودي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وتمسّك المملكة بحل الدولتين".وأوضح أن "مطلب نزع سلاح الحركة مرفوض من قبلها"، مشيرًا إلى "إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف، مثل إعادة تنظيم وضعه دون تفكيكه أو تفويض جهة ثالثة به كجامعة الدول العربية أو الدولة المصرية أو القطرية أو حتى السلطة الفلسطينية، عبر لجنة مستقلة تتسلم الحكم في قطاع غزة".كما اعتبر شعث أن "رفض إخراج قيادات حماس من قطاع غزة يرتبط بمسألة الكرامة الوطنية"، وأشار إلى أن "رؤية الحكومة الإسرائيلية تجمع بين الاستمرار في المسار التفاوضي والمضي قدمًا في السياسات العسكرية، من إغلاق المعابر واستهداف المدنيين، بهدف تحسين شروط التفاوض، رغم الخلافات الداخلية في إسرائيل ومسألة التجنيد".
https://sarabic.ae/20250430/وزير-الخارجية-البريطاني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-أمر-وارد-1100053394.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

خبير في الشأن الفلسطيني: الضغط الأميركي قد يحقق تهدئة مؤقتة في غزة

17:48 GMT 30.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
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علّق الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور عزام شعث، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الشرق الأوسط، معتبرًا أنها "لا تحمل جديدًا، وترتبط بشكل أساسي بزيارته إلى المنطقة العربية وفتح قنوات تواصل مع أنظمتها".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى شعث أن "الضغط الأميركي قد يُسفر عن تهدئة مؤقتة تتزامن مع زيارة ترامب الى المنطقة"، مشددًا على ضرورة أن "يمارس الرئيس الأميركي ضغوطًا فعلية على إسرائيل لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء إجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع الاستيطان، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني"، وأشار في هذا الإطار، إلى "استمرار الدعم السعودي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وتمسّك المملكة بحل الدولتين".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
وزير الخارجية البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد
17:24 GMT

وأضاف الباحث في الشأن الفلسطيني أن "إسرائيل رفضت مقترح "الرزمة الشاملة"، الذي تقدّمت به حركة حماس".

وأوضح أن "مطلب نزع سلاح الحركة مرفوض من قبلها"، مشيرًا إلى "إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف، مثل إعادة تنظيم وضعه دون تفكيكه أو تفويض جهة ثالثة به كجامعة الدول العربية أو الدولة المصرية أو القطرية أو حتى السلطة الفلسطينية، عبر لجنة مستقلة تتسلم الحكم في قطاع غزة".
كما اعتبر شعث أن "رفض إخراج قيادات حماس من قطاع غزة يرتبط بمسألة الكرامة الوطنية"، وأشار إلى أن "رؤية الحكومة الإسرائيلية تجمع بين الاستمرار في المسار التفاوضي والمضي قدمًا في السياسات العسكرية، من إغلاق المعابر واستهداف المدنيين، بهدف تحسين شروط التفاوض، رغم الخلافات الداخلية في إسرائيل ومسألة التجنيد".
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