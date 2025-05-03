https://sarabic.ae/20250503/تركيا-تعلق-على-التقارير-حول-السماح-لطائرة-نتنياهو-بالتحليق-عبر-أراضيها-1100129405.html
تركيا تعلق على التقارير حول السماح لطائرة نتنياهو بالتحليق عبر أراضيها
تركيا تعلق على التقارير حول السماح لطائرة نتنياهو بالتحليق عبر أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، بأن الادعاءات القائلة بأن تركيا سمحت لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق فوق... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف كيتشيلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي مُنحت إذنًا بالتحليق فوق أراضيها غير صحيحة على الإطلاق. لم يقدَم أي طلب بهذا الشأن".وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، رفضت تركيا السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي بالمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، حيث كان من المقرر أن يشارك إسحاق هرتسوغ في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
تركيا تعلق على التقارير حول السماح لطائرة نتنياهو بالتحليق عبر أراضيها
12:50 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 03.05.2025)
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، بأن الادعاءات القائلة بأن تركيا سمحت لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق فوق أراضيها غير صحيحة، وأن أنقرة لم تتلق طلبًا من هذا القبيل.
وأضاف كيتشيلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي مُنحت إذنًا بالتحليق فوق أراضيها غير صحيحة على الإطلاق. لم يقدَم أي طلب بهذا الشأن".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سابقًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو/ أيار.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أن تركيا ستسمح لطائرة نتنياهو بالتحليق فوق مجالها الجوي بناءً على طلب باكو، لكن الحكومة التركية لم تعلق رسميًا على هذه التقارير بعد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، رفضت تركيا السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي بالمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، حيث كان من المقرر أن يشارك إسحاق هرتسوغ في قمة الأمم المتحدة للمناخ.