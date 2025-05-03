https://sarabic.ae/20250503/إعلام-أنقرة-تجهز-لحملة-دبلوماسية-بعد-انسحاب-القوات-الأمريكية-من-سوريا-1100125568.html
إعلام: أنقرة تجهز لحملة دبلوماسية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
إعلام: أنقرة تجهز لحملة دبلوماسية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة، أن أنقرة تعتزم إطلاق حملة دبلوماسية، ضد وجود المسلحين الأكراد في سوريا هذا الصيف، مع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T09:22+0000
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وحسب صحيفة "توركيه"، ستطلق أنقرة حملة دبلوماسية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، خلال الصيف، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا، في إطار اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف.وأوضحت الصحيفة، أن أولوية أنقرة هي مواءمة الموقف الأمريكي مع تطلعات تركيا الأمنية.وذكرت الصحيفة أن اجتماعا للمجموعة التركية الأمريكية رفيعة المستوى، المعنية بقضايا الدفاع عقد مؤخرا في أنقرة.وأكدت مصادر أمنية أن الولايات المتحدة، اتخذت سابقًا قرارًا بسحب قواتها من سوريا، لكن هذا القرار لم يُنفذ عمليًا، ومن الضروري دراسة تطبيقه ميدانيًا.كما أشارت المصادر، إلى وجود توجه لنقل القوات الأمريكية من قواعد صغيرة في سوريا، إلى قواعد كبيرة.تصويت... ما سبب تقليص أمريكا لعديد قواتها في سوريا بظل التطورات المتسارعة حول العالم؟
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
إعلام: أنقرة تجهز لحملة دبلوماسية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
ذكرت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة، أن أنقرة تعتزم إطلاق حملة دبلوماسية، ضد وجود المسلحين الأكراد في سوريا هذا الصيف، مع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وحسب صحيفة "توركيه"، ستطلق أنقرة حملة دبلوماسية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، خلال الصيف، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا، في إطار اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وتشير مصادر دبلوماسية للصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة، بصدد تحديد موقف جديد بشأن وجودها في سوريا وسياستها تجاه منظمة حزب العمال الكردستاني، وأن تركيا تتخذ الخطوات اللازمة لتوجيه هذه العملية.
وأوضحت الصحيفة، أن أولوية أنقرة هي مواءمة الموقف الأمريكي مع تطلعات تركيا الأمنية.
وذكرت الصحيفة أن اجتماعا للمجموعة التركية الأمريكية رفيعة المستوى، المعنية بقضايا الدفاع عقد مؤخرا في أنقرة.
خلال الاجتماع، نوقشت إمكانيات تعميق التعاون في مختلف جوانبه، في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية، بهدف تعزيز الحوار الجاد بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت مصادر أمنية أن الولايات المتحدة، اتخذت سابقًا قرارًا بسحب قواتها من سوريا، لكن هذا القرار لم يُنفذ عمليًا، ومن الضروري دراسة تطبيقه ميدانيًا.
كما أشارت المصادر، إلى وجود توجه لنقل القوات الأمريكية من قواعد صغيرة في سوريا، إلى قواعد كبيرة.