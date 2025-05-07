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أردوغان: أمن الطاقة أصبح قضية وجودية للدول في ظل التوترات العالمية
أردوغان: أمن الطاقة أصبح قضية وجودية للدول في ظل التوترات العالمية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن التوترات المتصاعدة في مختلف أنحاء العالم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسباق الطاقة العالمي، وذلك خلال كلمته... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:41+0000
2025-05-07T14:41+0000
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رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن أردوغان تأكيده أن "أمن إمدادات الطاقة تحوّل إلى مسألة وجودية لجميع الدول دون استثناء"، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نموا متسارعا مع تطور الاقتصادات العالمية، لا سيما في الدول الناشئة التي تسجل معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي.وأوضح الرئيس التركي أن هذا النمو الاقتصادي يفرض تحديات بيئية جديدة، حيث يزيد الطلب المتزايد على الطاقة من المخاطر التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعاني أصلاً من تهديدات الاحتباس الحراري.ولفت أردوغان إلى أن "المنافسة على مصادر الطاقة تشتد بينما تتكثف الجهود لضمان أمن الإمدادات"، مؤكداً أن قضايا أمن الطاقة وتنويع مصادرها لم تعد مجرد مسائل تقنية بل أصبحت قضايا أمن قومي مباشرة.واستشهد الرئيس التركي بحالات انقطاع الكهرباء الأخيرة في بعض المناطق الأوروبية كدليل على الأهمية الحيوية للطاقة في الحياة اليومية، قائلاً: "لا يمكن قراءة التوترات من أفريقيا إلى آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بمعزل عن سباق الطاقة".وفي هذا السياق، أشاد أردوغان بالإنجازات التركية في مجال الطاقة، بما في ذلك اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود والنفط في منطقة غابار، بالإضافة إلى مشروع محطة أق قويو للطاقة النووية.وكشف الرئيس التركي عن هدف بلاده الطموح لزيادة الطاقة المركبة من المصادر المتجددة (الشمسية والرياح) إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية تركيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمنها الطاقي.وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم السبت الماضي، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.وقال البشير على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت، أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى "دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية"، وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمالي سوريا خاصة في مجال الكهرباء.
https://sarabic.ae/20250504/أردوغان-نتابع-عن-كثب-خطط-إسرائيل-ضد-تركيا-1100152378.html
https://sarabic.ae/20250503/تركيا-تعلق-على-التقارير-حول-السماح-لطائرة-نتنياهو-بالتحليق-عبر-أراضيها-1100129405.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: أمن الطاقة أصبح قضية وجودية للدول في ظل التوترات العالمية

14:41 GMT 07.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن التوترات المتصاعدة في مختلف أنحاء العالم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسباق الطاقة العالمي، وذلك خلال كلمته بافتتاح مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في العاصمة أنقرة.
ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن أردوغان تأكيده أن "أمن إمدادات الطاقة تحوّل إلى مسألة وجودية لجميع الدول دون استثناء"، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نموا متسارعا مع تطور الاقتصادات العالمية، لا سيما في الدول الناشئة التي تسجل معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي.
وأوضح الرئيس التركي أن هذا النمو الاقتصادي يفرض تحديات بيئية جديدة، حيث يزيد الطلب المتزايد على الطاقة من المخاطر التي تواجهها البيئة الطبيعية التي تعاني أصلاً من تهديدات الاحتباس الحراري.
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ولفت أردوغان إلى أن "المنافسة على مصادر الطاقة تشتد بينما تتكثف الجهود لضمان أمن الإمدادات"، مؤكداً أن قضايا أمن الطاقة وتنويع مصادرها لم تعد مجرد مسائل تقنية بل أصبحت قضايا أمن قومي مباشرة.
واستشهد الرئيس التركي بحالات انقطاع الكهرباء الأخيرة في بعض المناطق الأوروبية كدليل على الأهمية الحيوية للطاقة في الحياة اليومية، قائلاً: "لا يمكن قراءة التوترات من أفريقيا إلى آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بمعزل عن سباق الطاقة".
وفي هذا السياق، أشاد أردوغان بالإنجازات التركية في مجال الطاقة، بما في ذلك اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود والنفط في منطقة غابار، بالإضافة إلى مشروع محطة أق قويو للطاقة النووية.
وكشف الرئيس التركي عن هدف بلاده الطموح لزيادة الطاقة المركبة من المصادر المتجددة (الشمسية والرياح) إلى 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية تركيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمنها الطاقي.
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وفي وقت سابق، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم السبت الماضي، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.
وقال البشير على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت، أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".
وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى "دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية"، وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمالي سوريا خاصة في مجال الكهرباء.
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