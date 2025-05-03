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سوريا تكشف عن اتفاقية استراتيجية مع تركيا لاستجرار الكهرباء والغاز
سوريا تكشف عن اتفاقية استراتيجية مع تركيا لاستجرار الكهرباء والغاز
سبوتنيك عربي
كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T13:19+0000
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وقال البشير في حديث لوكالة "الأناضول"، على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".وأضاف: "نستطيع من خلال هذا الخط (نقل الغاز) توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، سيساهم هذا أيضاً في تحسين وضع الطاقة في البلاد".وبشأن الأهداف السورية في مجال التعدين، قال البشير: "سيتم العمل على المعادن مثل الفوسفات والليثيوم".وأشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، طرح أيضاً مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، وقال: "سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة".وذكر أن خطاً آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً. وقال إنه "قد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد. سيربط هذا الخط بين الريحانية (بولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب).
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
سوريا تكشف عن اتفاقية استراتيجية مع تركيا لاستجرار الكهرباء والغاز
كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.
وقال البشير في حديث لوكالة "الأناضول"، على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".
وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى "دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية"، وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمالي سوريا خاصة في مجال الكهرباء.
وأضاف: "نستطيع من خلال هذا الخط (نقل الغاز) توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، سيساهم هذا أيضاً في تحسين وضع الطاقة في البلاد".
وبشأن الأهداف السورية في مجال التعدين، قال البشير: "سيتم العمل على المعادن مثل الفوسفات والليثيوم".
وأشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، طرح أيضاً مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، وقال: "سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة".
ودعا البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً إن الاستثمار متاح في جميع مجالات الطاقة في سوريا، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي، وفي مجال التعدين أيضاً، وفق ما نقلت "الأناضول".
وذكر أن خطاً آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً. وقال إنه "قد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد. سيربط هذا الخط بين الريحانية (بولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب).