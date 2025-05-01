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سوريا توقع عقدا مدته 30 عاما مع شركة شحن فرنسية عملاقة لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية
سوريا توقع عقدا مدته 30 عاما مع شركة شحن فرنسية عملاقة لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية
سبوتنيك عربي
وقّعت سوريا، عقدا مدته 30 عاما مع شركة شحن فرنسية عملاقة، لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية، بحسب ما أكده مسؤولون سوريون وممثلون عن الشركة، اليوم الخميس. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المدير الإقليمي لشركة "سي إم آ سي جي أم" (CMA CGM) الفرنسية، جوزيف دكاك، خلال حفل التوقيع في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "الاتفاق يتضمن التزاما بتحديث وتوسيع الميناء وتعميق حوضه البحري، بما يسمح باستقبال سفن أكبر وتسليم كميات أكبر من البضائع خلال العقود المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.ونقل الإعلام الفرنسي عن مدير ميناء اللاذقية أحمد مصطفى، أن "الاتفاق يشمل استثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، منها 30 مليون يورو سيتم ضخها في السنة الأولى، فيما يُتوقع بناء رصيف جديد خلال 4 سنوات باستثمار يبلغ 200 مليون يورو، لتمكين السفن الضخمة من الرسو في الميناء".كما أشار مصطفى إلى أن "الإيرادات التشغيلية سيتم تقسيمها بنسبة 60% للدولة السورية و40% للشركة الفرنسية، مع إمكانية تعديل النسبة، حسب نمو حركة الحاويات".وتدير شركة "سي إم آ سي جي أم" الفرنسية، محطة الحاويات في ميناء اللاذقية، منذ عام 2009، بموجب عقود سابقة جرى تجديدها، قبل أن يُبرم هذا الاتفاق طويل الأجل، الذي وُصف بأنه "نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية في سوريا".
https://sarabic.ae/20250420/سوريا-وصول-أول-باخرة-محملة-بالقمح-إلى-ميناء-اللاذقية-منذ-رحيل-نظام-الأسد-1099723483.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, أخبار العالم الآن

سوريا توقع عقدا مدته 30 عاما مع شركة شحن فرنسية عملاقة لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية

14:32 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanميناء اللاذقية - سوريا
ميناء اللاذقية - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
وقّعت سوريا، عقدا مدته 30 عاما مع شركة شحن فرنسية عملاقة، لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية، بحسب ما أكده مسؤولون سوريون وممثلون عن الشركة، اليوم الخميس.
وقال المدير الإقليمي لشركة "سي إم آ سي جي أم" (CMA CGM) الفرنسية، جوزيف دكاك، خلال حفل التوقيع في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "الاتفاق يتضمن التزاما بتحديث وتوسيع الميناء وتعميق حوضه البحري، بما يسمح باستقبال سفن أكبر وتسليم كميات أكبر من البضائع خلال العقود المقبلة"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
ونقل الإعلام الفرنسي عن مدير ميناء اللاذقية أحمد مصطفى، أن "الاتفاق يشمل استثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، منها 30 مليون يورو سيتم ضخها في السنة الأولى، فيما يُتوقع بناء رصيف جديد خلال 4 سنوات باستثمار يبلغ 200 مليون يورو، لتمكين السفن الضخمة من الرسو في الميناء".
كما أشار مصطفى إلى أن "الإيرادات التشغيلية سيتم تقسيمها بنسبة 60% للدولة السورية و40% للشركة الفرنسية، مع إمكانية تعديل النسبة، حسب نمو حركة الحاويات".
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وتدير شركة "سي إم آ سي جي أم" الفرنسية، محطة الحاويات في ميناء اللاذقية، منذ عام 2009، بموجب عقود سابقة جرى تجديدها، قبل أن يُبرم هذا الاتفاق طويل الأجل، الذي وُصف بأنه "نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية في سوريا".
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