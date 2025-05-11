نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في اجتياح لبنان قبل 43 عاما
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Richard Drew
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي والموساد استعادا في عملية خاصة جثة الرقيب أول، تسفي فيلدمان، الذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.
واختفى فيلدمان مع الرقيب أول، يهودا كاتس، والرقيب أول، زخاري باومل، اللذين استُعيدت رفاتهما وأُعيدت إلى إسرائيل عام 2019.
وكانت معركة السلطان يعقوب، التي وقعت قبل نحو 43 عاما، مناوشة بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، وأودت بحياة 21 جنديا إسرائيليا، وأصيب أكثر من 30 آخرين.
במבצע מיוחד של המוסד וצה״ל, השבנו הביתה את גופתו של לוחם השריון רס״ל צבי פלדמן ז״ל, שנפל בקרב בסולטן יעקב ביוני 1982 במלחמת לבנון הראשונה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 11, 2025
במשך עשרות שנים היה צביקה נעדר, והמאמצים לאתרו לצד הנעדרים הנוספים מאותו קרב לא פסקו לרגע.
לפני כשש שנים השבנו לקבר ישראל את רס״ל זכריה…
وقال نتنياهو في بيان له: "لعقود، فُقد تسفي فيلدمان، ولم تتوقف جهود العثور عليه، إلى جانب الجنود المفقودين الآخرين من تلك المعركة، لحظة واحدة".
🇮🇱#Israel #Lebanon: The body of Armoured Corps soldier Staff Sergeant Zvi Feldman, who was considered missing in action since the 1982 Battle of Sultan Yacoub in Lebanon, has been returned to Israel pic.twitter.com/ln2Jr5zUeF— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 11, 2025
وأكد أن إسرائيل لن تتوقف حتى عودة جثمان الرقيب أول، يهودا كاتس، أيضا.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن العملية الخاصة، التي تم فيها استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، تسفي فيلدمان.