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نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في اجتياح لبنان قبل 43 عاما
نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في اجتياح لبنان قبل 43 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي والموساد استعادا في عملية خاصة جثة الرقيب أول، تسفي فيلدمان، الذي فقد منذ معركة السلطان... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T07:45+0000
2025-05-11T07:45+0000
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واختفى فيلدمان مع الرقيب أول، يهودا كاتس، والرقيب أول، زخاري باومل، اللذين استُعيدت رفاتهما وأُعيدت إلى إسرائيل عام 2019.وكانت معركة السلطان يعقوب، التي وقعت قبل نحو 43 عاما، مناوشة بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، وأودت بحياة 21 جنديا إسرائيليا، وأصيب أكثر من 30 آخرين.وقال نتنياهو في بيان له: "لعقود، فُقد تسفي فيلدمان، ولم تتوقف جهود العثور عليه، إلى جانب الجنود المفقودين الآخرين من تلك المعركة، لحظة واحدة".وأكد أن إسرائيل لن تتوقف حتى عودة جثمان الرقيب أول، يهودا كاتس، أيضا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن العملية الخاصة، التي تم فيها استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، تسفي فيلدمان.
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بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم
بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم

نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في اجتياح لبنان قبل 43 عاما

07:45 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي والموساد استعادا في عملية خاصة جثة الرقيب أول، تسفي فيلدمان، الذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.
واختفى فيلدمان مع الرقيب أول، يهودا كاتس، والرقيب أول، زخاري باومل، اللذين استُعيدت رفاتهما وأُعيدت إلى إسرائيل عام 2019.
وكانت معركة السلطان يعقوب، التي وقعت قبل نحو 43 عاما، مناوشة بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري في سهل البقاع اللبناني، وأودت بحياة 21 جنديا إسرائيليا، وأصيب أكثر من 30 آخرين.
وقال نتنياهو في بيان له: "لعقود، فُقد تسفي فيلدمان، ولم تتوقف جهود العثور عليه، إلى جانب الجنود المفقودين الآخرين من تلك المعركة، لحظة واحدة".
وأكد أن إسرائيل لن تتوقف حتى عودة جثمان الرقيب أول، يهودا كاتس، أيضا.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن العملية الخاصة، التي تم فيها استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، تسفي فيلدمان.
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