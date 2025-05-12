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بيان من السعودية بشأن زيارة ترامب إلى المملكة
بيان من السعودية بشأن زيارة ترامب إلى المملكة
سبوتنيك عربي
رحّب مجلس الوزراء السعودي، بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات بين 13 و16... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T18:57+0000
2025-05-12T18:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
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وأفاد بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن "تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة".ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250512/الملك-سلمان-يوجه-دعوات-لـ3-قادة-خليجيين-لحضور-القمة-الخليجية---الأمريكية-1100417016.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بيان من السعودية بشأن زيارة ترامب إلى المملكة

18:57 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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رحّب مجلس الوزراء السعودي، بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.
وأفاد بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن "تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة".
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
الملك سلمان يوجه دعوات لـ3 قادة خليجيين لحضور القمة "الخليجية - الأمريكية"
05:52 GMT
وبحسب وسائل إعلام سعودية، "تعد هذه الزيارة مؤشرا على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعبا محوريا في استقرار المنطقة، بل أيضا نظرا لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية".

"وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة".

وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، موعدا لزيارة ترامب إلى المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
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