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قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا
قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا
سبوتنيك عربي
صرحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، بأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، جعلت... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:02+0000
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جاء ذلك في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت فيه الأميرة السعودية عن التحالف بين الرياض وواشنطن، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى أنه "يسهم في تحقيق الاستقرار عالميا".وعن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمملكة، قالت الأميرة السعودية إن قيام ترامب بأول "زيارة دولة خارجية" بعد عودته للبيت الأبيض "تعد لحظة محورية للسلام والأمن والازدهار العالمي"، مشيرة إلى أنها "تأتي بعد نحو 8 سنوات من زيارته الأولى، التي قام بها عام 2017".وتابعت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "سيجد ترامب أن "رؤية 2030"، التي أطلقتها المملكة، تحوّلت إلى واقع ملموس خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والأمن السيبراني واستكشاف الفضاء"، مؤكدة على ثبات العلاقة بين الدولتين رغم المتغيرات العالمية.وأوضحت أن "المملكة، في الوقت الحالي، تستمثر مليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والثقافة والرياضة"، مشيرة إلى أن "مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 50 في المئة، وهي محطة تاريخية بالنسبة لاقتصاد المملكة".ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
https://sarabic.ae/20250512/بيان-من-السعودية-بشأن-زيارة-ترامب-إلى-المملكة-1100452969.html
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا

07:02 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 07:03 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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صرحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، بأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، جعلت الأمريكيين ينظرون إليها عن كثب.
جاء ذلك في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت فيه الأميرة السعودية عن التحالف بين الرياض وواشنطن، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى أنه "يسهم في تحقيق الاستقرار عالميا".
وعن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمملكة، قالت الأميرة السعودية إن قيام ترامب بأول "زيارة دولة خارجية" بعد عودته للبيت الأبيض "تعد لحظة محورية للسلام والأمن والازدهار العالمي"، مشيرة إلى أنها "تأتي بعد نحو 8 سنوات من زيارته الأولى، التي قام بها عام 2017".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
بيان من السعودية بشأن زيارة ترامب إلى المملكة
أمس, 18:57 GMT
وتابعت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "سيجد ترامب أن "رؤية 2030"، التي أطلقتها المملكة، تحوّلت إلى واقع ملموس خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والأمن السيبراني واستكشاف الفضاء"، مؤكدة على ثبات العلاقة بين الدولتين رغم المتغيرات العالمية.
ولفتت الأميرة ريما بنت بندر، إلى أن "الاستثمارات المتبادلة والروابط الإنسانية بين البلدين هي ركيزة أساسية للعلاقات بينهما".
وأوضحت أن "المملكة، في الوقت الحالي، تستمثر مليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والثقافة والرياضة"، مشيرة إلى أن "مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 50 في المئة، وهي محطة تاريخية بالنسبة لاقتصاد المملكة".
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ترامب: سأطلب من السعودية استثمار تريليون دولار وليس 600 مليار وخفض أسعار النفط
23 يناير, 16:51 GMT
ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السعودي، بتطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
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