https://sarabic.ae/20250513/قبيل-زيارة-ترامب-سفيرة-السعودية-لدى-واشنطن-تتحدث-عن-تحالف-بلادها-مع-أمريكا-1100462779.html

قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا

قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا

سبوتنيك عربي

صرحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، بأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، جعلت... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T07:02+0000

2025-05-13T07:02+0000

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جاء ذلك في مقال نشرته وسائل إعلام أمريكية، تحدثت فيه الأميرة السعودية عن التحالف بين الرياض وواشنطن، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى أنه "يسهم في تحقيق الاستقرار عالميا".وعن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمملكة، قالت الأميرة السعودية إن قيام ترامب بأول "زيارة دولة خارجية" بعد عودته للبيت الأبيض "تعد لحظة محورية للسلام والأمن والازدهار العالمي"، مشيرة إلى أنها "تأتي بعد نحو 8 سنوات من زيارته الأولى، التي قام بها عام 2017".وتابعت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "سيجد ترامب أن "رؤية 2030"، التي أطلقتها المملكة، تحوّلت إلى واقع ملموس خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والأمن السيبراني واستكشاف الفضاء"، مؤكدة على ثبات العلاقة بين الدولتين رغم المتغيرات العالمية.وأوضحت أن "المملكة، في الوقت الحالي، تستمثر مليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والثقافة والرياضة"، مشيرة إلى أن "مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 50 في المئة، وهي محطة تاريخية بالنسبة لاقتصاد المملكة".ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".

https://sarabic.ae/20250512/بيان-من-السعودية-بشأن-زيارة-ترامب-إلى-المملكة-1100452969.html

https://sarabic.ae/20250123/ترامب-سأطلب-من-السعودية-استثمار-تريليون-دولار-وليس-600-مليار-وخفض-أسعار-النفط-1097083753.html

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