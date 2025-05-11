https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلن-عن-قراره-المنتظر-بخفض-فوري-لأسعار-الأدوية-بأمر-تنفيذي-تاريخي-1100414542.html

ترامب يعلن عن "قراره المنتظر" بخفض فوري لأسعار الأدوية بأمر تنفيذي تاريخي

ترامب يعلن عن "قراره المنتظر" بخفض فوري لأسعار الأدوية بأمر تنفيذي تاريخي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي صباح اليوم الاثنين يهدف إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، مؤكدًا أن... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T23:23+0000

2025-05-11T23:23+0000

2025-05-11T23:23+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب، في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستدفع من الآن فصاعدًا نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة في العالم تدفع أدنى سعر، معتبرًا أن "أسعار الأدوية لدينا ظلت لسنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى".وشدد ترامب على أن هذا الأمر التنفيذي سيكون "أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا"، مؤكدًا أن التوقيع عليه سيتم من داخل البيت الأبيض صباح اليوم، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة المواطن الأمريكي أولًا.وأفادت وكالة "رويترز" بأن الإجراء سيُحدث تحولًا كبيرًا في سياسة تسعير الأدوية في الولايات المتحدة، حيث كان المواطن الأمريكي يدفع دائمًا أكثر من نظرائه في باقي دول العالم.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html

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