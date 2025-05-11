https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلن-عن-قراره-المنتظر-بخفض-فوري-لأسعار-الأدوية-بأمر-تنفيذي-تاريخي-1100414542.html
ترامب يعلن عن "قراره المنتظر" بخفض فوري لأسعار الأدوية بأمر تنفيذي تاريخي
ترامب يعلن عن "قراره المنتظر" بخفض فوري لأسعار الأدوية بأمر تنفيذي تاريخي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي صباح اليوم الاثنين يهدف إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، مؤكدًا أن... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T23:23+0000
2025-05-11T23:23+0000
2025-05-11T23:23+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستدفع من الآن فصاعدًا نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة في العالم تدفع أدنى سعر، معتبرًا أن "أسعار الأدوية لدينا ظلت لسنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى".وشدد ترامب على أن هذا الأمر التنفيذي سيكون "أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا"، مؤكدًا أن التوقيع عليه سيتم من داخل البيت الأبيض صباح اليوم، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة المواطن الأمريكي أولًا.وأفادت وكالة "رويترز" بأن الإجراء سيُحدث تحولًا كبيرًا في سياسة تسعير الأدوية في الولايات المتحدة، حيث كان المواطن الأمريكي يدفع دائمًا أكثر من نظرائه في باقي دول العالم.
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يعلن عن "قراره المنتظر" بخفض فوري لأسعار الأدوية بأمر تنفيذي تاريخي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمر تنفيذي صباح اليوم الاثنين يهدف إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقال ترامب، في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستدفع من الآن فصاعدًا نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة في العالم تدفع أدنى سعر، معتبرًا أن "أسعار الأدوية لدينا ظلت لسنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى
".
وأضاف أن "الأدوية في أمريكا تكون أحيانًا أغلى بخمس إلى عشر مرات من أسعارها في باقي دول العالم"، مشيرًا إلى أن قراره التنفيذي سيضع حدًا لهذا التفاوت الكبير، وسيساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين "بأرقام لم يتصوروها من قبل".
وشدد ترامب على أن هذا الأمر التنفيذي سيكون "أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا"، مؤكدًا أن التوقيع عليه سيتم من داخل البيت الأبيض صباح اليوم، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة المواطن الأمريكي أولًا.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الإجراء سيُحدث تحولًا كبيرًا في سياسة تسعير الأدوية في الولايات المتحدة، حيث كان المواطن الأمريكي يدفع دائمًا أكثر من نظرائه في باقي دول العالم.