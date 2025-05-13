https://sarabic.ae/20250513/ترامب-يشارك-في-منتدى-الاستثمار-السعودي-الأمريكي--1100483123.html

ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T13:15+0000

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ويجمع منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يقتصر على المدعوين فقط، نحو 15 وزيرا سعوديا، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين من كلا البلدين.ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقيات قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى 600 مليار دولار - وهو هدف حدده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من هذا العام.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية

https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html

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ترامب يحضر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض سبوتنيك عربي ترامب يحضر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض 2025-05-13T13:15+0000 true PT13M25S

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن