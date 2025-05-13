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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:15+0000
2025-05-13T14:04+0000
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ويجمع منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يقتصر على المدعوين فقط، نحو 15 وزيرا سعوديا، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين من كلا البلدين.ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقيات قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى 600 مليار دولار - وهو هدف حدده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من هذا العام.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
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ترامب يحضر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
سبوتنيك عربي
ترامب يحضر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب وبن سلمان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

13:15 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 14:04 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Alex Brandon ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي
 ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وذلك ضمن جولته في الشرق الأوسط.
ويجمع منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يقتصر على المدعوين فقط، نحو 15 وزيرا سعوديا، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين من كلا البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقيات قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى 600 مليار دولار - وهو هدف حدده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من هذا العام.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
© Ruptly
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
دونالد ترامب - الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
من الطاقة إلى الأمن... 10 ملفات استراتيجية يناقشها ترامب في الرياض
أمس, 11:53 GMT
ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا
5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
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