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ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T16:23+0000
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وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".وأردف ترامب: "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار"، موضحا أنه يجب "على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا".وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".وفي حديثه عن غزة، قال ترامب: "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل بكثير، والطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.قبيل زيارة ترامب.. سفيرة السعودية لدى واشنطن تتحدث عن تحالف بلادها مع أمريكا5 قمم بين أمريكا ودول الخليج... مسار من اللقاءات الرسمية
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
16:23 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 17:06 GMT 13.05.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".
وتابع ترامب: "سوف أدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا، نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع".
وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".
وأردف ترامب: "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار"، موضحا أنه يجب "على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا".
وفي السياق ذاته، قال ترامب إن هناك "محادثات متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا الخميس المقبل، وأريد للحرب الأوكرانية أن تتوقف، أشكر السعودية على دورها في تسهيل المحادثات المتعلقة بالملف الأوكراني".
وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".
وفي حديثه عن غزة، قال ترامب: "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل بكثير، والطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها".
وأضاف: "نسعى إلى استرجاع الرهائن الذين احتجزتهم "حماس"، وعلى كل الجهات المتحضرة إدانة (أحداث) 7 أكتوبر (تشرين الأول)".
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
ووصف الرئيس ترامب زيارته
التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وتتصدر10 ملفات،
منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.