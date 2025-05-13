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البيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
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إعلام: الشرع يعتزم التوجه إلى السعودية للقاء ترامب
إعلام: الشرع يعتزم التوجه إلى السعودية للقاء ترامب
سبوتنيك عربي
يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، غدا الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على منح الشرع،... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:21+0000
2025-05-13T15:39+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
ترامب
السعودية
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ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين سوريين ودبلوماسي مقيم في الرياض، تأكيدهم أن الشرع سيتوجه إلى السعودية، غدا الأربعاء، بهدف لقاء الرئيس الأمريكي، على هامش القمة الخليجية الأمريكية".وأكد مصدر آخر في وزارة الخارجية السورية أن "رفع العقوبات سيكون أولوية المناقشة بالنسبة للشرع".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دبلوماسي غربي في العاصمة الأردنية عمان قوله: "إن الأردن ودولا عربية أخرى، وخاصة السعودية، تتفق بشكل عام مع تركيا بشأن ضرورة إنهاء تقسيم سوريا".وفي تصريحات صحفية، قال ترامب: "نفكر في فتح صفحة جديدة مع سوريا عبر تخفيف العقوبات"، لافتاً إلى أنه "يعمل مع الرئيس التركي بشأن الملف السوري".ورداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا رحبت فيه بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أنها "خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250512/بحزمة-إغراءات-إعلام-يكشف-خطة-الشرع-لإقناع-ترامب-برفع-العقوبات-عن-دمشق-1100440207.html
https://sarabic.ae/20250511/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-الشرع-مستجدات-الأحداث-في-سوريا-1100407677.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, ترامب, السعودية
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, ترامب, السعودية

إعلام: الشرع يعتزم التوجه إلى السعودية للقاء ترامب

14:21 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 13.05.2025)
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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يتوجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، غدا الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على منح الشرع، وقتا للاستماع إليه.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين سوريين ودبلوماسي مقيم في الرياض، تأكيدهم أن الشرع سيتوجه إلى السعودية، غدا الأربعاء، بهدف لقاء الرئيس الأمريكي، على هامش القمة الخليجية الأمريكية".

وذكر مصدر في وزارة الخارجية السورية أن "مسؤولين سعوديين اقترحوا عقد جلسة مدتها 45 دقيقة، بين الرئيسين الأمريكي والسوري"، مضيفا: "وافق ترامب على منح الشرع وقتا للاستماع"، إلا أن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد اللقاء بينهما.

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وأكد مصدر آخر في وزارة الخارجية السورية أن "رفع العقوبات سيكون أولوية المناقشة بالنسبة للشرع".
من جانب آخر، قال مسؤول آخر في وزارة الخارجية السورية: إن "المملكة العربية السعودية تولت زمام المبادرة في التوسط في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة"، مضيفا: "نتيجة اللقاء بين الزعيمين، إذا حدث، سوف تعتمد على السعوديين".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دبلوماسي غربي في العاصمة الأردنية عمان قوله: "إن الأردن ودولا عربية أخرى، وخاصة السعودية، تتفق بشكل عام مع تركيا بشأن ضرورة إنهاء تقسيم سوريا".
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وكان ترامب قد ألمح قبيل وصوله إلى السعودية، أمس الاثنين، إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابة لمطالب عدد من قادة المنطقة الذين دعوا إلى تمكين البلاد من التعافي الاقتصادي، وقال إنه يعمل على الملف السوري مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأن الأخير طلب منه أيضاً رفع العقوبات.

وفي تصريحات صحفية، قال ترامب: "نفكر في فتح صفحة جديدة مع سوريا عبر تخفيف العقوبات"، لافتاً إلى أنه "يعمل مع الرئيس التركي بشأن الملف السوري".
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وأضاف ترامب: "أتوقع رفع جميع العقوبات عن سوريا، وقد طلب مني أردوغان وقادة في المنطقة ذلك، وسنقرر قريبا".
ورداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا رحبت فيه بتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أنها "خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري".
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