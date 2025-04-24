https://sarabic.ae/20250424/الكشف-عن-تفاصيل-زيارة-ميلز-لدمشق-شروط-أمريكية-لرفع-العقوبات--1099841040.html
الكشف عن تفاصيل زيارة ميلز لدمشق... شروط أمريكية لرفع العقوبات
الكشف عن تفاصيل زيارة ميلز لدمشق... شروط أمريكية لرفع العقوبات
سبوتنيك عربي
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:51+0000
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أجرى ميلز محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل.وأعرب ميلز عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري، وقال: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.وأوضح ميلز أنه ناقش مع الشرع الشروط التي تتوقع إدارة ترامب تحقيقها من أجل رفع العقوبات الصارمة، والتي يسعى الرئيس السوري لتحقيقها لإنعاش الاقتصاد المنهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشار ميلز إلى أن من بين الشروط الأمريكية ضرورة تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى التزام سوريا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، وفق ما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".وتأتي زيارة ميلز بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن سحب مئات الجنود من سوريا، حيث أوضح البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تمركز" تعكس تغيّر الأوضاع الأمنية في البلاد.الخارجية الأمريكية: معلومات استخباراتية عن وقوع هجمات وشيكة ضد المدنيين في سورياالشرع: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكشف عن تفاصيل زيارة ميلز لدمشق... شروط أمريكية لرفع العقوبات
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
أجرى ميلز محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل.
وأعرب ميلز عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري، وقال: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي مايك والتز، على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.
ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق
أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.
وأضاف ميلز: "كانت ألمانيا واليابان في وقت ما أعداء لأمريكا، لكن علينا تجاوز ذلك إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار مع سوريا".
وأوضح ميلز أنه ناقش مع الشرع الشروط التي تتوقع إدارة ترامب تحقيقها من أجل رفع العقوبات الصارمة، والتي يسعى الرئيس السوري لتحقيقها لإنعاش الاقتصاد المنهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار ميلز إلى أن من بين الشروط الأمريكية ضرورة تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى التزام سوريا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة
في جهود مكافحة الإرهاب، وفق ما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".
وتأتي زيارة ميلز بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن سحب مئات الجنود من سوريا،
حيث أوضح البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تمركز" تعكس تغيّر الأوضاع الأمنية في البلاد.