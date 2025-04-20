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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت ليلا 900 غارة من الجو بما في ذلك على منطقة الحدود
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عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
سبوتنيك عربي
أقلعت اليوم الأحد، أول طائرة ركاب من مطار دمشق الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد ربط البلدين جويًا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:42+0000
2025-04-20T09:42+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "أول طائرة ‏ركاب غادرت من مطار دمشق الدولي، ‏صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر ‏الخطوط الجوية".‏وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة من سوريا إلى دبي والشارقة كمرحلة أولى، بدءاً من 20 أبريل/ نيسان الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، مشيرة إلى السعي لزيادتها قربيا إلى 7 رحلات أسبوعيا.يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة في الإمارات، بعد توقف بسبب تغير السلطة في البلاد، إلا أن الطيران لم يستمر بعد تلك الرحلة.وكان مطار دمشق الدولي، قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 يناير الماضي.
https://sarabic.ae/20250328/زيادة-الطلب-على-السيارات-المستعملة-في-سوريا-يرفع-من-سعرها--بالإمارات-1099035528.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق

09:42 GMT 20.04.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أقلعت اليوم الأحد، أول طائرة ركاب من مطار دمشق الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد ربط البلدين جويًا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "أول طائرة ‏ركاب غادرت من مطار دمشق الدولي، ‏صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر ‏الخطوط الجوية".‏
وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة من سوريا إلى دبي والشارقة كمرحلة أولى، بدءاً من 20 أبريل/ نيسان الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، مشيرة إلى السعي لزيادتها قربيا إلى 7 رحلات أسبوعيا.
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يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة في الإمارات، بعد توقف بسبب تغير السلطة في البلاد، إلا أن الطيران لم يستمر بعد تلك الرحلة.

وأوضح مسؤول في هيئة الطيران المدني السوري، حينها، أن سبب وقف الرحلات الجوية بين المطارات السورية والإماراتية، هو طلب الإمارات توفر شروط مهنية قبل تشغيل الطيران بين البلدين، وأهمها التحقق من جاهزية المطار الذي أقلعت منه الطائرة.

وكان مطار دمشق الدولي، قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 يناير الماضي.
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