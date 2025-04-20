https://sarabic.ae/20250420/عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-والإمارات-أول-طائرة-ركاب-تغادر-مطار-دمشق-1099720480.html

عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق

عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق

سبوتنيك عربي

أقلعت اليوم الأحد، أول طائرة ركاب من مطار دمشق الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد ربط البلدين جويًا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T09:42+0000

2025-04-20T09:42+0000

2025-04-20T09:42+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27adfa58f5fe5bdf1ebd33971685163d.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "أول طائرة ‏ركاب غادرت من مطار دمشق الدولي، ‏صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر ‏الخطوط الجوية".‏وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة من سوريا إلى دبي والشارقة كمرحلة أولى، بدءاً من 20 أبريل/ نيسان الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، مشيرة إلى السعي لزيادتها قربيا إلى 7 رحلات أسبوعيا.يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة في الإمارات، بعد توقف بسبب تغير السلطة في البلاد، إلا أن الطيران لم يستمر بعد تلك الرحلة.وكان مطار دمشق الدولي، قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 يناير الماضي.

https://sarabic.ae/20250328/زيادة-الطلب-على-السيارات-المستعملة-في-سوريا-يرفع-من-سعرها--بالإمارات-1099035528.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار