https://sarabic.ae/20250420/عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-والإمارات-أول-طائرة-ركاب-تغادر-مطار-دمشق-1099720480.html
عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
سبوتنيك عربي
أقلعت اليوم الأحد، أول طائرة ركاب من مطار دمشق الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد ربط البلدين جويًا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:42+0000
2025-04-20T09:42+0000
2025-04-20T09:42+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27adfa58f5fe5bdf1ebd33971685163d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "أول طائرة ركاب غادرت من مطار دمشق الدولي، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية".وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، عودة تشغيل الرحلات المباشرة من سوريا إلى دبي والشارقة كمرحلة أولى، بدءاً من 20 أبريل/ نيسان الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، مشيرة إلى السعي لزيادتها قربيا إلى 7 رحلات أسبوعيا.يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة في الإمارات، بعد توقف بسبب تغير السلطة في البلاد، إلا أن الطيران لم يستمر بعد تلك الرحلة.وكان مطار دمشق الدولي، قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 يناير الماضي.
https://sarabic.ae/20250328/زيادة-الطلب-على-السيارات-المستعملة-في-سوريا-يرفع-من-سعرها--بالإمارات-1099035528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705441_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_61763cee3e435b7a9f8600876e485bb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
أقلعت اليوم الأحد، أول طائرة ركاب من مطار دمشق الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد ربط البلدين جويًا.
وذكرت
وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "أول طائرة ركاب غادرت من مطار دمشق الدولي، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية".
وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، عودة تشغيل الرحلات المباشرة من سوريا إلى دبي والشارقة كمرحلة أولى، بدءاً من 20 أبريل/ نيسان الجاري، بواقع 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، مشيرة إلى السعي لزيادتها قربيا إلى 7 رحلات أسبوعيا.
يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة في الإمارات، بعد توقف بسبب تغير السلطة في البلاد، إلا أن الطيران لم يستمر بعد تلك الرحلة.
وأوضح مسؤول في هيئة الطيران المدني السوري، حينها، أن سبب وقف الرحلات الجوية بين المطارات السورية والإماراتية، هو طلب الإمارات توفر شروط مهنية قبل تشغيل الطيران بين البلدين، وأهمها التحقق من جاهزية المطار الذي أقلعت منه الطائرة.
وكان مطار دمشق الدولي، قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 يناير الماضي.