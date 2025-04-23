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https://sarabic.ae/20250423/الشرع-بضعة-أشهر-ليست-كافية-لبناء-جيش-لدولة-بحجم-سوريا-1099819659.html
الشرع: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا
الشرع: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T11:35+0000
2025-04-23T11:35+0000
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وقال الشرع، في تصرحات صحفية، إن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط"، مضيفًا أن "دمشق أبلغت كل الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيها".وأكد أن "بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا"، مشيرًا إلى أن "بعض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات تحتاج لمناقشة وتعديل".وشدد الرئيس السوري الانتقالي على ضرورة ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى، لافتًا إلى أن هناك دول إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط النظام بشار الأسد".وتوجه وفد وزاري رسمي سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن.وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، لوسائل إعلام سورية، أن "الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية يتوجه إلى واشنطن".وأوضح الشعار أنه "يخطط لزيارة الولايات المتحدة، الشهر المقبل، لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية".وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى يزور الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا.وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة، واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل/نيسان، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
https://sarabic.ae/20250422/إعلام-يكشف-عن-خطط-تركية-لبناء-مشاريع-سكنية-في-جبل-التركمان-شمال-غربي-سوريا-1099791010.html
https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشرع: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا

11:35 GMT 23.04.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال الشرع، في تصرحات صحفية، إن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط"، مضيفًا أن "دمشق أبلغت كل الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانيها".
وأكد أن "بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا"، مشيرًا إلى أن "بعض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات تحتاج لمناقشة وتعديل".
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إعلام يكشف عن خطط تركية لبناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا
أمس, 10:48 GMT
وشدد الرئيس السوري الانتقالي على ضرورة ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى، لافتًا إلى أن هناك دول إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط النظام بشار الأسد".
وتوجه وفد وزاري رسمي سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن.
وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، لوسائل إعلام سورية، أن "الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية يتوجه إلى واشنطن".
وأوضح الشعار أنه "يخطط لزيارة الولايات المتحدة، الشهر المقبل، لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية".
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى يزور الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024.
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أمس, 06:22 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.
وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة، واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل/نيسان، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
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