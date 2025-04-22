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https://sarabic.ae/20250422/إعلام-يكشف-عن-خطط-تركية-لبناء-مشاريع-سكنية-في-جبل-التركمان-شمال-غربي-سوريا-1099791010.html
إعلام يكشف عن خطط تركية لبناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا
إعلام يكشف عن خطط تركية لبناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا
سبوتنيك عربي
تعتزم تركيا بناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا، ومن المقرر أن تبدأ أولى عمليات الحفر خلال الصيف المقبل. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T10:48+0000
2025-04-22T10:48+0000
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وبحسب صحيفة "تركيا"، فإن أنقرة أوكلت مهمة تنفيذ المشروع إلى هيئة الإسكان التركية "توكي"، التي ستبني المنازل بالاستناد إلى نموذج إعادة الإعمار المطبق في المناطق المتضررة من الزلزل الذي حدث في 6 شباط/ فبراير عام 2023".وأضافت: "كما تم إرسال فريق ميداني إلى المنطقة لإجراء دراسة تفصيلية لإحياء البنية التحتية في المنطقة، بينما يواكب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، المشروع عن كثب".وتقع منطقة جبل التركمان شمالي مدينة اللاذقية على الحدود مع تركيا، ومعظم سكانها من المكون التركماني، إلى جانب آخرين من العرب والأكراد، وتعرض جبل التركمان الذي خرج عن سلطة حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خلال الأزمة السورية، إلى دمار واسع، بسبب الأعمال العسكرية ضد الفصائل المسلحة.يشار إلى أن شركة "توكي" هي مؤسسة تنفذ مشاريع بناء وإسكان في تركيا وخارجها، وكانت المسؤولة عن بناء الجدار الأمني على طول الحدود السورية- التركية.
https://sarabic.ae/20250416/تركيا-تكشف-حقيقة-وجود-خطة-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-في-سوريا-1099607806.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, مشاريع سكنية
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, مشاريع سكنية

إعلام يكشف عن خطط تركية لبناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا

10:48 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Morad Saeed كيف يتخلص الجيش السوري من مخلفات الحرب
 كيف يتخلص الجيش السوري من مخلفات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Morad Saeed
تابعنا عبر
تعتزم تركيا بناء مشاريع سكنية في جبل التركمان شمال غربي سوريا، ومن المقرر أن تبدأ أولى عمليات الحفر خلال الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "تركيا"، فإن أنقرة أوكلت مهمة تنفيذ المشروع إلى هيئة الإسكان التركية "توكي"، التي ستبني المنازل بالاستناد إلى نموذج إعادة الإعمار المطبق في المناطق المتضررة من الزلزل الذي حدث في 6 شباط/ فبراير عام 2023".

ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" قولها: "وضعت تركيا خططًا شاملة لإنعاش جبل التركمان، حيث تلقى وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، تكليفًا مباشرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمتابعة المشروع".

وأضافت: "كما تم إرسال فريق ميداني إلى المنطقة لإجراء دراسة تفصيلية لإحياء البنية التحتية في المنطقة، بينما يواكب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، المشروع عن كثب".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
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وأوضحت المصادر أن "وزارة البيئة التركية، تخطط للبدء بأعمال الحفر خلال الصيف المقبل"، مشيرة إلى أنه "تم فتح قنوات تواصل مع الحكومة السورية بهذا الشأن لضمان تنفيذ المشروع بسلاسة".

وتقع منطقة جبل التركمان شمالي مدينة اللاذقية على الحدود مع تركيا، ومعظم سكانها من المكون التركماني، إلى جانب آخرين من العرب والأكراد، وتعرض جبل التركمان الذي خرج عن سلطة حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خلال الأزمة السورية، إلى دمار واسع، بسبب الأعمال العسكرية ضد الفصائل المسلحة.
يشار إلى أن شركة "توكي" هي مؤسسة تنفذ مشاريع بناء وإسكان في تركيا وخارجها، وكانت المسؤولة عن بناء الجدار الأمني على طول الحدود السورية- التركية.
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