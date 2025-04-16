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أردوغان: من يعيق استقرار سوريا سيجدنا وحكومة دمشق بمواجهته
أردوغان: من يعيق استقرار سوريا سيجدنا وحكومة دمشق بمواجهته
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن "كل من يعيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا سيجد أنقرة وحكومة دمشق بمواجهته". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:10+0000
2025-04-16T07:10+0000
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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، إن "تركيا ستواصل منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات وظهور أزمات جديدة في المنطقة"، مشددا على أن "عودة سوريا إلى ما قبل سقوط حكومة بشار الأسد احتمال مستبعد".وأضاف الرئيس التركي، أن "عهداً جديداً بدأ في البلد العربي منذ ذلك التاريخ"، متابعا: "كما لم نسمح بتقسيم سوريا عبر إنشاء ممرات إرهابية".وأردف: "بدلاً من اختبار مدى صبر تركيا فيما يتعلق بالقضية السورية، ينبغي لبعض الأطراف أن تقدر صداقتها، وأن تعدل خطابها وسياساتها وفقاً لذلك، وأن تتصرف كدولة، وليس كتنظيم"، مشيرا إلى أنه مع تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والسلام فيها فإن الرابح سيكون المنطقة بأكملها.وكان أردوغان صرح خلال محادثاته مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة الماضية، بأن "من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن أنقرة ستواصل دعم دمشق".وأضاف بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "خلال الاجتماع مع الشرع، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تُرحب بحقيقة أن من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا".وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضا للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زياراته الخارجية، التقى في ذلك الوقت ولأول مرة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أردوغان: من يعيق استقرار سوريا سيجدنا وحكومة دمشق بمواجهته

07:10 GMT 16.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن "كل من يعيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا سيجد أنقرة وحكومة دمشق بمواجهته".
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، إن "تركيا ستواصل منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات وظهور أزمات جديدة في المنطقة"، مشددا على أن "عودة سوريا إلى ما قبل سقوط حكومة بشار الأسد احتمال مستبعد".
وأضاف الرئيس التركي، أن "عهداً جديداً بدأ في البلد العربي منذ ذلك التاريخ"، متابعا: "كما لم نسمح بتقسيم سوريا عبر إنشاء ممرات إرهابية".
وأردف: "بدلاً من اختبار مدى صبر تركيا فيما يتعلق بالقضية السورية، ينبغي لبعض الأطراف أن تقدر صداقتها، وأن تعدل خطابها وسياساتها وفقاً لذلك، وأن تتصرف كدولة، وليس كتنظيم"، مشيرا إلى أنه مع تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والسلام فيها فإن الرابح سيكون المنطقة بأكملها.
وكان أردوغان صرح خلال محادثاته مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة الماضية، بأن "من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن أنقرة ستواصل دعم دمشق".
وأضاف بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "خلال الاجتماع مع الشرع، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تُرحب بحقيقة أن من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا".
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وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضا للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زياراته الخارجية، التقى في ذلك الوقت ولأول مرة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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