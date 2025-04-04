مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html
مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا
مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تريد مواجهة مع تركيا، لكنها في نفس الوقت لن تسمح لها بوضع قواعد في سوريا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T19:01+0000
2025-04-04T19:03+0000
العالم العربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102525/64/1025256446_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_78dc447206206cd60ea9e7dcc371c963.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى المجر: "نحن لا نبحث عن مواجهة مع تركيا، ونرجو من تركيا ألا تبحث عن مواجهة معنا. نحن لا نرغب بتموضع تركي على حدودنا، وسنعمل على منع إقامة أي قواعد بحرية أو جوية تركية في سوريا".وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على أراض جنوب غربي سوريا.
https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102525/64/1025256446_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_eb07954b564002982abd5839bb5da789.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا

19:01 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 19:03 GMT 04.04.2025)
© RIA Novostiاعلام إسرائيل و تركيا
اعلام إسرائيل و تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© RIA Novosti
تابعنا عبر
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تريد مواجهة مع تركيا، لكنها في نفس الوقت لن تسمح لها بوضع قواعد في سوريا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى المجر: "نحن لا نبحث عن مواجهة مع تركيا، ونرجو من تركيا ألا تبحث عن مواجهة معنا. نحن لا نرغب بتموضع تركي على حدودنا، وسنعمل على منع إقامة أي قواعد بحرية أو جوية تركية في سوريا".

وأضاف: "نتابع هذا الملف عن كثب. هناك خطوط حمراء، وإذا تم تجاوزها، سنتحرك. لن نقبل بتوسع الوجود التركي في سوريا".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا
12:53 GMT
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".
وأضاف: "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".
وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".
يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على أراض جنوب غربي سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала