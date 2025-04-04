https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-رفيع-لا-نريد-مواجهة-مع-تركيا-لكن-لن-نسمح-لها-بوضع-قواعد-في-سوريا-1099227176.html

مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا

مسؤول إسرائيلي رفيع: لا نريد مواجهة مع تركيا لكن لن نسمح لها بوضع قواعد في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تريد مواجهة مع تركيا، لكنها في نفس الوقت لن تسمح لها بوضع قواعد في سوريا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى المجر: "نحن لا نبحث عن مواجهة مع تركيا، ونرجو من تركيا ألا تبحث عن مواجهة معنا. نحن لا نرغب بتموضع تركي على حدودنا، وسنعمل على منع إقامة أي قواعد بحرية أو جوية تركية في سوريا".وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على أراض جنوب غربي سوريا.

https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html

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