https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
أردوغان للشرع: تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا
أردوغان للشرع: تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثاته مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بافتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، اليوم الجمعة، بأن... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T18:25+0000
2025-04-11T18:25+0000
2025-04-11T18:26+0000
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وأضاف بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "خلال الاجتماع مع الشرع، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تُرحب بحقيقة أن من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا".وأضاف أردوغان أن "تركيا ستواصل دعم إعادة الاستقرار في سوريا".وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضا للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زياراته الخارجية، التقى في ذلك الوقت ولأول مرة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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أحمد الشرع, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أحمد الشرع, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان للشرع: تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا
18:25 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 18:26 GMT 11.04.2025)
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثاته مع الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بافتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، اليوم الجمعة، بأن "من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن أنقرة ستواصل دعم دمشق".
وأضاف بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "خلال الاجتماع مع الشرع، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تُرحب بحقيقة أن من يسعون إلى الفوضى في سوريا لن تُتاح لهم الفرصة، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا".
وأضاف أردوغان أن "تركيا ستواصل دعم إعادة الاستقرار في سوريا".
وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضا للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زياراته الخارجية، التقى في ذلك الوقت ولأول مرة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.