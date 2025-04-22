https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مقرب من الإدارة السورية بأن السلطات السورية أخذت على محمل الجد تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في دمشق وعززت إجراءاتها... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T07:27+0000
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2025-04-22T07:27+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أخذت السلطات السورية على محمل الجد التحذيرات الأمريكية بشأن احتمال وقوع هجمات إرهابية وتخريبية في دمشق ومحافظات أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه التهديدات".وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات خلال اليومين الماضيين، بزيادة عدد الحواجز في دمشق وتعزيز الموجودة، فضلاً عن تحريك وحدات مسلحة إلى مناطق استراتيجية في دمشق ومحيطها، وخاصة عند المداخل الشمالية للعاصمة في منطقة القطيف والمحيط الشرقي المتصل بالبادية، وكذلك في مناطق ريف حمص الجنوبي والقلمون الغربي الحدودي مع لبنان، حيث يُعتقد أن قوات من حزب الله تتمركز هناك".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً لمواطنيها في سوريا والراغبين في زيارتها بشأن معلومات موثوقة بشأن هجمات محتملة على المواقع السياحية في سوريا، وأوصت بعدم السفر إلى البلاد بسبب ارتفاع مستوى الخطر، بما في ذلك الصراع المسلح واحتمال وقوع هجمات دون سابق إنذار في أماكن مثل مراكز التسوق وغيرها من المواقع السياحية الشهيرة.بيان مصري سعودي مشترك يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وإدانة الانتهاكات الإسرائيليةإيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
أفاد مصدر مقرب من الإدارة السورية بأن السلطات السورية أخذت على محمل الجد تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في دمشق وعززت إجراءاتها الأمنية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أخذت السلطات السورية على محمل الجد التحذيرات الأمريكية بشأن احتمال وقوع هجمات إرهابية وتخريبية في دمشق ومحافظات أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه التهديدات".
وأوضح المصدر أن القيادة السورية وجهت الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات، خاصة بعد ورود أنباء عن إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عن نيته تنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في دمشق، معلنة السلطات الجديدة في سوريا معادية بعد أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" منذ عام 2014.
وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات خلال اليومين الماضيين، بزيادة عدد الحواجز في دمشق وتعزيز الموجودة، فضلاً عن تحريك وحدات مسلحة إلى مناطق استراتيجية في دمشق ومحيطها، وخاصة عند المداخل الشمالية للعاصمة في منطقة القطيف والمحيط الشرقي المتصل بالبادية، وكذلك في مناطق ريف حمص الجنوبي والقلمون الغربي الحدودي مع لبنان، حيث يُعتقد أن قوات من حزب الله تتمركز هناك".
وأشار المصدر إلى أن السلطات السورية طلبت من تركيا في ظل الوضع الراهن المساعدة في طلب زيادة عدد طلعات الاستطلاع لطائراتها المسيرة فوق مناطق مختلفة من سوريا لتعزيز السيطرة وتتبع أي أعمال عدائية، خاصة في البادية، حيث توجد مجموعات متنقلة من مسلحي "داعش" الذين يمكن أن يصبحوا طليعة المجموعة إذا تم اتخاذ قرار بمهاجمة دمشق.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً لمواطنيها في سوريا
والراغبين في زيارتها بشأن معلومات موثوقة بشأن هجمات محتملة على المواقع السياحية في سوريا، وأوصت بعدم السفر إلى البلاد بسبب ارتفاع مستوى الخطر، بما في ذلك الصراع المسلح واحتمال وقوع هجمات دون سابق إنذار في أماكن مثل مراكز التسوق وغيرها من المواقع السياحية الشهيرة.