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وفد من الكونغرس الأمريكي يزور سوريا للقاء الشرع.. صور
وفد من الكونغرس الأمريكي يزور سوريا للقاء الشرع.. صور
سبوتنيك عربي
وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، اليوم الجمعة، لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس منذ... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T16:09+0000
2025-04-18T16:09+0000
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ويضم الوفد الأمريكي النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، حيث من المفترض اجراء محادثات مع السلطات السورية الجديدة.وأضاف ميلز: "كما تعلمون، لطالما أكد رئيس الأمريكي أن استقرار الشرق الأوسط جزء مهم بالنسبة له. توسيع اتفاق إبراهيم للسلام وتطبيع العلاقات جزء مهم بالنسبة له. ولذلك أعتقد أن الكثير من الأنظار تتجه نحو سوريا".وزار الوفد الأمريكي اليوم حي جوبر شرق العاصمة دمشق الذي كان مسرحا لمعارك سابقة بين القوات الحكومية والمعارضة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الزيارة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، التي قام خلالها وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال روبنشتاين، كأول زيارة من نوعها لدمشق منذ أكثر من 10 سنوات.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

وفد من الكونغرس الأمريكي يزور سوريا للقاء الشرع.. صور

16:09 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق، اليوم الجمعة، لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس منذ سنوات.
ويضم الوفد الأمريكي النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، حيث من المفترض اجراء محادثات مع السلطات السورية الجديدة.

وقال ميلز في تصريحات صحفية: إن اجتماعات المسولين الأمريكيين مع الرئيس الشرع والحكومة السورية هدفها فهم احتياجات السوريين بشكل أفضل.

وأضاف ميلز: "كما تعلمون، لطالما أكد رئيس الأمريكي أن استقرار الشرق الأوسط جزء مهم بالنسبة له. توسيع اتفاق إبراهيم للسلام وتطبيع العلاقات جزء مهم بالنسبة له. ولذلك أعتقد أن الكثير من الأنظار تتجه نحو سوريا".
وزار الوفد الأمريكي اليوم حي جوبر شرق العاصمة دمشق الذي كان مسرحا لمعارك سابقة بين القوات الحكومية والمعارضة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
تنسيق عربي لدعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا
09:06 GMT
وفي الوقت ذاته، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الزيارة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، التي قام خلالها وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال روبنشتاين، كأول زيارة من نوعها لدمشق منذ أكثر من 10 سنوات.
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