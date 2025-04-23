https://sarabic.ae/20250423/الشرع-يكشف-عن-مصير-المقاتلين-الأجانب-في-سوريا-ويحدد-3-نقاط---بارزة-للمرحلة-الانتقالية---1099821385.html
الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية
الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:38+0000
2025-04-23T12:38+0000
2025-04-23T12:38+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
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وقال الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة"، موضحا أن "رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا".وحدد الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية بنقاط ثلاث رئيسية:التقارب مع روسيا وتركياأكد الشرع أن "حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا"، مشيراً إلى "احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين".وأشار الشرع إلى أن "الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري"، مشدداً على أن "الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية".ولفت الشرع إلى أن "روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً".مناشدة الولايات المتحدة لرفع العقوباتووجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، وأكد أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".قضية المقاتلين الأجانبولوح الشرع إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال".وأقرّ الشرع بأن "بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير"، وأضاف: "عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول".
https://sarabic.ae/20250423/الشرع-بضعة-أشهر-ليست-كافية-لبناء-جيش-لدولة-بحجم-سوريا-1099819659.html
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
https://sarabic.ae/20250418/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-صور-1099683446.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية
كشف الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط".
وقال الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة"، موضحا أن "رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أ
سسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا".
وحدد الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية بنقاط ثلاث رئيسية:
أكد الشرع أن "حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا
وتركيا"، مشيراً إلى "احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين".
وأوضح الشرع أن الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، فيما تم إلغاء اتفاقيات سابقة مع دول أخرى"، موضحا أن "الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى".
وأشار الشرع إلى أن "الحكومة السورية
أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري"، مشدداً على أن "الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية".
ولفت الشرع إلى أن "روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً".
وشدد الشرع على أهمية العلاقات مع روسيا، بالقول: "تعتمد سوريا منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
مناشدة الولايات المتحدة لرفع العقوبات
ووجّه الشرع
رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، وأكد أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".
ورفض الشرع "الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفياً بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل".
ولوح الشرع إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال".
كما أكد الشرع أن "حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف".
وأقرّ الشرع بأن "بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا
هو تحد كبير"، وأضاف: "عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول".