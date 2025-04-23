الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/الشرع-يكشف-عن-مصير-المقاتلين-الأجانب-في-سوريا-ويحدد-3-نقاط---بارزة-للمرحلة-الانتقالية---1099821385.html
الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية
الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:38+0000
2025-04-23T12:38+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
روسيا
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
وقال الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة"، موضحا أن "رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا".وحدد الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية بنقاط ثلاث رئيسية:التقارب مع روسيا وتركياأكد الشرع أن "حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا"، مشيراً إلى "احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين".وأشار الشرع إلى أن "الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري"، مشدداً على أن "الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية".ولفت الشرع إلى أن "روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً".مناشدة الولايات المتحدة لرفع العقوباتووجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، وأكد أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".قضية المقاتلين الأجانبولوح الشرع إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال".وأقرّ الشرع بأن "بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير"، وأضاف: "عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول".
https://sarabic.ae/20250423/الشرع-بضعة-أشهر-ليست-كافية-لبناء-جيش-لدولة-بحجم-سوريا-1099819659.html
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
https://sarabic.ae/20250418/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-صور-1099683446.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية

12:38 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
كشف الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط".
وقال الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة"، موضحا أن "رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا".
وحدد الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية بنقاط ثلاث رئيسية:
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
الشرع: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا
11:35 GMT

التقارب مع روسيا وتركيا

أكد الشرع أن "حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا"، مشيراً إلى "احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين".
وأوضح الشرع أن الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، فيما تم إلغاء اتفاقيات سابقة مع دول أخرى"، موضحا أن "الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى".
وأشار الشرع إلى أن "الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري"، مشدداً على أن "الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
أمس, 07:27 GMT
ولفت الشرع إلى أن "روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً".

وشدد الشرع على أهمية العلاقات مع روسيا، بالقول: "تعتمد سوريا منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".

مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
أمس, 07:27 GMT

مناشدة الولايات المتحدة لرفع العقوبات

ووجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، وأكد أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".
ورفض الشرع "الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفياً بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
وفد من الكونغرس الأمريكي يزور سوريا للقاء الشرع.. صور
18 أبريل, 16:09 GMT

قضية المقاتلين الأجانب

ولوح الشرع إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال".
كما أكد الشرع أن "حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف".
وأقرّ الشرع بأن "بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير"، وأضاف: "عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала