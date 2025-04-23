https://sarabic.ae/20250423/الشرع-يكشف-عن-مصير-المقاتلين-الأجانب-في-سوريا-ويحدد-3-نقاط---بارزة-للمرحلة-الانتقالية---1099821385.html

الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية

الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سوريا ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن "أي فوضى في بلاده ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط". 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T12:38+0000

2025-04-23T12:38+0000

2025-04-23T12:38+0000

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وقال الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة"، موضحا أن "رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا".وحدد الشرع رؤيته للمرحلة الانتقالية بنقاط ثلاث رئيسية:التقارب مع روسيا وتركياأكد الشرع أن "حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا"، مشيراً إلى "احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين".وأشار الشرع إلى أن "الحكومة السورية أبلغت الأطراف المعنية بأن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني السوري"، مشدداً على أن "الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية".ولفت الشرع إلى أن "روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً".مناشدة الولايات المتحدة لرفع العقوباتووجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا "برفع العقوبات المفروضة على بلاده"، وأكد أن "بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته".قضية المقاتلين الأجانبولوح الشرع إلى "إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال".وأقرّ الشرع بأن "بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير"، وأضاف: "عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول".

https://sarabic.ae/20250423/الشرع-بضعة-أشهر-ليست-كافية-لبناء-جيش-لدولة-بحجم-سوريا-1099819659.html

https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html

https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html

https://sarabic.ae/20250418/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-صور-1099683446.html

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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية