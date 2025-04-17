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لقاء سبوتنيك
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
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لقاء سبوتنيك
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المقهى الثقافي
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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https://sarabic.ae/20250417/موسكو-القوات-الروسية-في-سوريا-لا-تزال-في-مواقعها-1099657434.html
موسكو: القوات الروسية في سوريا لا تزال في مواقعها
موسكو: القوات الروسية في سوريا لا تزال في مواقعها
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن القوات الروسية لا تزال متواجدة في أماكنها بسوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تجري حوارًا مع السلطات... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T22:33+0000
2025-04-17T22:33+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في تصريحات صحافية ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا. تحدث رئيسنا مع قائد الفترة الانتقالية. جيشنا موجود حيث كان".وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين .. مع الحكومة السورية الحالية".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط النظام الرئيس بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.ونهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية آذار/مارس الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: القوات الروسية في سوريا لا تزال في مواقعها

22:33 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
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تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن القوات الروسية لا تزال متواجدة في أماكنها بسوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تجري حوارًا مع السلطات السورية حول هذا الأمر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في تصريحات صحافية ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا. تحدث رئيسنا مع قائد الفترة الانتقالية. جيشنا موجود حيث كان".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة
11 مارس, 10:17 GMT
وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين .. مع الحكومة السورية الحالية".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط النظام الرئيس بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
ونهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية آذار/مارس الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.
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