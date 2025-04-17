https://sarabic.ae/20250417/موسكو-القوات-الروسية-في-سوريا-لا-تزال-في-مواقعها-1099657434.html

موسكو: القوات الروسية في سوريا لا تزال في مواقعها

موسكو: القوات الروسية في سوريا لا تزال في مواقعها

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن القوات الروسية لا تزال متواجدة في أماكنها بسوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تجري حوارًا مع السلطات... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T22:33+0000

2025-04-17T22:33+0000

2025-04-17T22:33+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في تصريحات صحافية ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا. تحدث رئيسنا مع قائد الفترة الانتقالية. جيشنا موجود حيث كان".وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين .. مع الحكومة السورية الحالية".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط النظام الرئيس بشار الأسد، بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.ونهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات، أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.وجرى إعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا ضمت 23 وزيرًا، نهاية آذار/مارس الماضي، خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري، إلا أن الحكومة الجديدة لا تضم رئيسًا للوزراء، وسط توقعات بأن تواجه الحكومة تحديات كبيرة، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الأزمات الاجتماعية التي خلفها النزاع الممتد منذ عام 2011.

https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html

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