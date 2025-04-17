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في الدوحة... أحمد الشرع يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي
في الدوحة... أحمد الشرع يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الخميس، عن عقد لقاء رسمي في الدوحة بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T20:18+0000
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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، ودولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، بحضور ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".وأضاف البيان: "شدد السيد الرئيس أحمد الشرع، ودولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".وتابع البيان: "كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".وتابع: "وقد عبر السيد الرئيس الشرع عن شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".وختم البيان: "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل الطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشارك المواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار الشعوب المنطقة".المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سورياباحث اقتصادي: مشروع "خط الغاز القطري" يكرس النفوذ التركي في سوريا ويمثل ضرورة لأوروبا
https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-يبلغ-بوتين-بتفاصيل-لقائه-مع-الرئيس-السوري-1099633547.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, قطر, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, قطر, العالم العربي

في الدوحة... أحمد الشرع يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي

20:18 GMT 17.04.2025
© Photo / xلقاء رسمي بين الرئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي برعاية أمير قطر
لقاء رسمي بين الرئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي برعاية أمير قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Photo / x
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الخميس، عن عقد لقاء رسمي في الدوحة بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، برعاية أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، ودولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، بحضور ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

وتابع البيان: "تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك. والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان: "شدد السيد الرئيس أحمد الشرع، ودولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".
بوتين يستقبل أمير قطر بالكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
11:51 GMT
وتابع البيان: "كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".

وأضاف: "في الجانب الاقتصادي ناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتحافاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة، والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين".

وتابع: "وقد عبر السيد الرئيس الشرع عن شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".
وختم البيان: "رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل الطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشارك المواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار الشعوب المنطقة".
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