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أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
سبوتنيك عربي
أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T11:51+0000
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وقال أمير قطر خلال لقائه مع بوتين، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أعرب خلال اجتماع سابق معه عن نيته مواصلة التعاون بين موسكو ودمشق.وأضاف: "ناقشنا معه العلاقات التاريخية بين سوريا وروسيا، والتي كانت ولا تزال ذات طابع استراتيجي. وهو عازم على مواصلة هذا التعاون، وبناء تفاعل قائم على الاحترام المتبادل واحترام مصالح الشعبين".وبدوره، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمير دولة قطر بحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يقدر عاليا مستوى العلاقات مع روسيا. وتابع قائلا:ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسياغرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
11:51 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 17.04.2025)
أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال أمير قطر خلال لقائه مع بوتين، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أعرب خلال اجتماع سابق معه عن نيته مواصلة التعاون بين موسكو ودمشق.
وأضاف: "ناقشنا معه العلاقات التاريخية بين سوريا وروسيا، والتي كانت ولا تزال ذات طابع استراتيجي. وهو عازم على مواصلة هذا التعاون، وبناء تفاعل قائم على الاحترام المتبادل واحترام مصالح الشعبين".
وبدوره، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمير دولة قطر بحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.
وقال بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر: "نود أن نناقش معكم إمكانية تقديم المساعدة للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. هناك العديد من المشاكل سياسية، وأمنية، وكذلك هناك مشكلات ذات طابع اقتصادي بحت".
وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يقدر عاليا مستوى العلاقات مع روسيا. وتابع قائلا:
"نُثمّن عالياً مستوى علاقاتنا مع روسيا، وناقشنا سبل تطويرها. هناك مشاريع ومقترحات نعتزم مناقشتها وتنفيذها قريباً. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات. تربطنا علاقات شخصية ممتازة. ذكرتَ أن حجم التبادل التجاري لا يرقى بعد إلى مستوى تعاوننا. أتفق معك. تناقش اللجنة المشتركة سبل تعزيز العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر
ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية
ذات الاهتمام المشترك.