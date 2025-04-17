أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-يبلغ-بوتين-بتفاصيل-لقائه-مع-الرئيس-السوري-1099633547.html
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
سبوتنيك عربي
أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T11:51+0000
2025-04-17T11:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099630855_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_c0edd79fc749be95cacb02947e954248.jpg
وقال أمير قطر خلال لقائه مع بوتين، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أعرب خلال اجتماع سابق معه عن نيته مواصلة التعاون بين موسكو ودمشق.وأضاف: "ناقشنا معه العلاقات التاريخية بين سوريا وروسيا، والتي كانت ولا تزال ذات طابع استراتيجي. وهو عازم على مواصلة هذا التعاون، وبناء تفاعل قائم على الاحترام المتبادل واحترام مصالح الشعبين".وبدوره، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمير دولة قطر بحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يقدر عاليا مستوى العلاقات مع روسيا. وتابع قائلا:ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسياغرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا
https://sarabic.ae/20250321/بوتين-وأمير-قطر-يؤكدان-استعدادهما-لتسهيل-إعادة-التهدئة-في-غزة-1098841600.html
https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يلتقي-مع-أمير-قطر--في-موسكو-فيديو--1099623324.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099630855_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3bdf02d24bb714bf638be319fe88cbc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري

11:51 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل أمير قطر بالكرملين
بوتين يستقبل أمير قطر بالكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقال أمير قطر خلال لقائه مع بوتين، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أعرب خلال اجتماع سابق معه عن نيته مواصلة التعاون بين موسكو ودمشق.
وأضاف: "ناقشنا معه العلاقات التاريخية بين سوريا وروسيا، والتي كانت ولا تزال ذات طابع استراتيجي. وهو عازم على مواصلة هذا التعاون، وبناء تفاعل قائم على الاحترام المتبادل واحترام مصالح الشعبين".
وبدوره، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمير دولة قطر بحث الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.
وقال بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر: "نود أن نناقش معكم إمكانية تقديم المساعدة للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. هناك العديد من المشاكل سياسية، وأمنية، وكذلك هناك مشكلات ذات طابع اقتصادي بحت".
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
21 مارس, 14:34 GMT
وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يقدر عاليا مستوى العلاقات مع روسيا. وتابع قائلا:

"نُثمّن عالياً مستوى علاقاتنا مع روسيا، وناقشنا سبل تطويرها. هناك مشاريع ومقترحات نعتزم مناقشتها وتنفيذها قريباً. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات. تربطنا علاقات شخصية ممتازة. ذكرتَ أن حجم التبادل التجاري لا يرقى بعد إلى مستوى تعاوننا. أتفق معك. تناقش اللجنة المشتركة سبل تعزيز العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري".

تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر
بوتين يستقبل أمير قطر في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو
10:53 GMT
ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا
غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала