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انطلاق منتدى الأعمال الروسي القطري في موسكو... فيديو
انطلاق منتدى الأعمال الروسي القطري في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلق، اليوم الخميس في 17 أبريل/نيسان، في العاصمة الروسية موسكو، منتدى الأعمال الروسي القطري، وسيكون الحدث منصة دولية مهمة لمناقشة مجالات التعاون الثنائي... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T08:07+0000
2025-04-17T08:32+0000
روسيا
قطر
اقتصاد
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ويناقش المنتدى تطوير التفاعلات المالية والاستثمارية المستدامة، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والبنية التحتية الحضرية، فضلاً عن آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.تحتل قطر مكانة مرموقة بين شركاء روسيا الاقتصاديين في العالم العربي. ونشهد اليوم اهتمامًا متزايدًا بتوسيع التعاون الثنائي من جانب كل من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.وفي سياق الدور المتنامي الذي تلعبه دول الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، يكتسب عقد المنتدى أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لروسيا وقطر على حد سواء. ويتيح تنسيق المنتدى التجاري إجراء حوار مباشر وإيجاد أرضية مشتركة وإطلاق مبادرات محددة. وقال مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف: "إنها خطوة مهمة نحو تشكيل علاقات اقتصادية مستقرة وطويلة الأمد بين بلدينا".ومن المقرر عقد ثلاث حلقات نقاش مواضيعية كجزء من برنامج الأعمال، حيث ستتم مناقشة آليات الشراكة العملية والعوائق والفرص المتاحة لدخول أسواق جديدة.ومن المقرر استمرار الحوار الروسي القطري في الفعاليات الدولية الرئيسية التي تنظمها مؤسسة "روسكونغرس"، بما في ذلك منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي"، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنصات رئيسية أخرى.
https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-في-موسكو-لقاء-مرتقب-مع-بوتين-لبحث-ملفات-استراتيجية-1099615336.html
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روسيا, قطر, اقتصاد, العالم, العالم العربي
روسيا, قطر, اقتصاد, العالم, العالم العربي

انطلاق منتدى الأعمال الروسي القطري في موسكو... فيديو

08:07 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.04.2025)
© Sputnikمنتدى الأعمال الروسي القطري في موسكو
منتدى الأعمال الروسي القطري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلق، اليوم الخميس في 17 أبريل/نيسان، في العاصمة الروسية موسكو، منتدى الأعمال الروسي القطري، وسيكون الحدث منصة دولية مهمة لمناقشة مجالات التعاون الثنائي الحالية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ويناقش المنتدى تطوير التفاعلات المالية والاستثمارية المستدامة، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والبنية التحتية الحضرية، فضلاً عن آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، ومؤسسة روسكونغرس، بدعم من غرفة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا.

تحتل قطر مكانة مرموقة بين شركاء روسيا الاقتصاديين في العالم العربي. ونشهد اليوم اهتمامًا متزايدًا بتوسيع التعاون الثنائي من جانب كل من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وفي سياق الدور المتنامي الذي تلعبه دول الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، يكتسب عقد المنتدى أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لروسيا وقطر على حد سواء. ويتيح تنسيق المنتدى التجاري إجراء حوار مباشر وإيجاد أرضية مشتركة وإطلاق مبادرات محددة.
وقال مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف: "إنها خطوة مهمة نحو تشكيل علاقات اقتصادية مستقرة وطويلة الأمد بين بلدينا".
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وسيركز المنتدى على تطوير التعاون المالي والاستثماري المستدام، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والبنية التحتية الحضرية، فضلاً عن آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر عقد ثلاث حلقات نقاش مواضيعية كجزء من برنامج الأعمال، حيث ستتم مناقشة آليات الشراكة العملية والعوائق والفرص المتاحة لدخول أسواق جديدة.
ومن المقرر استمرار الحوار الروسي القطري في الفعاليات الدولية الرئيسية التي تنظمها مؤسسة "روسكونغرس"، بما في ذلك منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي"، وأسبوع الطاقة الروسي، ومنصات رئيسية أخرى.
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