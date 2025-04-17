https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-في-موسكو-لقاء-مرتقب-مع-بوتين-لبحث-ملفات-استراتيجية-1099615336.html
أمير قطر في موسكو... لقاء مرتقب مع بوتين لبحث ملفات استراتيجية
أمير قطر في موسكو... لقاء مرتقب مع بوتين لبحث ملفات استراتيجية
سبوتنيك عربي
توجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T06:24+0000
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وأشارت الوكالة إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وكان أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتيري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا والشؤون الإقليمية.وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 17 أبريل، ستجري محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية. ومن المقرر مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي القطري في مختلف المجالات، مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من المواضيع المهمة على الأجندة الدولية".وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. و زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين
https://sarabic.ae/20250416/لقاءات-بوتين-وتميم-بن-حمد-آل-ثاني-تاريخ-من-التنسيق-الروسي-القطري---1099604375.html
https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-80-ألف-روسي-زار-قطر-عام-2024---1099586743.html
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روسيا, قطر, العالم, العالم العربي
روسيا, قطر, العالم, العالم العربي
أمير قطر في موسكو... لقاء مرتقب مع بوتين لبحث ملفات استراتيجية
توجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية .
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الكرملين أن اللقاء بين الزعيمين سيُعقد اليوم الخميس، كما كان مقررا، مشيرا إلى أهمية الزيارة في ظل التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتيري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا والشؤون الإقليمية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 17 أبريل، ستجري محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية. ومن المقرر مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي القطري في مختلف المجالات، مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من المواضيع المهمة على الأجندة الدولية".
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. و زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.