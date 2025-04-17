https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-في-موسكو-لقاء-مرتقب-مع-بوتين-لبحث-ملفات-استراتيجية-1099615336.html

أمير قطر في موسكو... لقاء مرتقب مع بوتين لبحث ملفات استراتيجية

أمير قطر في موسكو... لقاء مرتقب مع بوتين لبحث ملفات استراتيجية

سبوتنيك عربي

توجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T06:24+0000

2025-04-17T06:24+0000

2025-04-17T06:24+0000

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وأشارت الوكالة إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وكان أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتيري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول الوضع في أوكرانيا والشؤون الإقليمية.وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 17 أبريل، ستجري محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية. ومن المقرر مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي القطري في مختلف المجالات، مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من المواضيع المهمة على الأجندة الدولية".وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. و زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين

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