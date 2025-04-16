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لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري

لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في موسكو يوم غد... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T14:54+0000

2025-04-16T14:54+0000

2025-04-16T14:54+0000

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وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 17 أبريل، ستجري مفاوضات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية. ومن المقرر مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الروسي القطري في مختلف المجالات، مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من المواضيع المهمة على الأجندة الدولية".وفي 17-19 يناير/ كانون الثاني عام 2016، قام أمير قطر بزيارة رسمية إلى روسيا، حيث ناقش قادة البلدين خلال المحادثات الثنائية التعاون في قطاعات الطاقة والتعاون الاستثماري، والوضع في الشرق الأوسط. كذلك التقى الأمير القطري في تلك الزيارة برئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، وبرئيس مجلس الدوما آنذاك سيرغي ناريشكين.وفي 26 مارس/ آذار من عام 2018، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني الذي كان يزور روسيا في زيارة عمل، حيث ناقش الزعيمان آفاق بناء التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقضايا الراهنة على الأجندة الدولية، لا سيما الوضع في سوريا.وفي 15 يوليو، استضافت موسكو محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فضلا عن مراسم تسليم عصا كأس العالم الرمزية من روسيا إلى قطر.وفي 15 يونيو/ حزيران من العام التالي 2019، عقد فلاديمير بوتين، وتميم بن حمد آل ثاني، اجتماع عمل على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في عاصمة طاجيكستان، دوشانبه.وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات".وأشار بوتين إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحًا أنه "أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور". وأَضاف الرئيس الروسي: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا".من جانبه قال أمير قطر: "اسمحوا لي أن أشكركم على فرصة الاجتماع اليوم". وأضاف أمير قطر: "قطر لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، وهذه الاستثمارات ناجحة للغاية. كما أشرتم، فإن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات، ذكرتم هذه المجالات. هناك أيضا آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى".وفي 4 يوليو 2024، أفاد الديوان الأميري في بيانات منفصلة، بأن أمير دولة قطر التقى على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الديوان الأميري أن أمير دولة قطر أكد خلال لقاء بوتين، أن الدوحة تسعى إلى إنهاء الحرب على غزة "من خلال التفاوض وعودة المحتجزين في أسرع وقت"، مشدّدًا على أنه من غير المقبول ألا تكون هناك دولة فلسطينية على حدود عام 1967.وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم دور السعودية لحل الصراع في أوكرانيارئيس الوزراء القطري: سياسات ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح

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https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-القطري-الدوحة-مستعدة-للتوسط-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1099584140.html

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