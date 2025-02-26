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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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وزير الخارجية الروسي يلتقي بأمير قطر في الدوحة
وزير الخارجية الروسي يلتقي بأمير قطر في الدوحة
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبدأ، اليوم، مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. وفي حديثها على الهواء في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، أوضحت أن البرنامج سيبدأ "في غضون ساعتين".وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html
https://sarabic.ae/20250219/تقرير-المصير-تفاصيل-مباحثات-أمير-قطر-والرئيس-الإيراني-حول-سوريا-1097973593.html
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روسيا, قطر, العالم العربي
روسيا, قطر, العالم العربي

وزير الخارجية الروسي يلتقي بأمير قطر في الدوحة

08:51 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 26.02.2025)
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري
24 فبراير, 10:53 GMT
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة "سبوتنيك"، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري مفاوضات في قطر اليوم الأربعاء.
وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبدأ، اليوم، مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة. وفي حديثها على الهواء في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، أوضحت أن البرنامج سيبدأ "في غضون ساعتين".
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"تقرير المصير".. تفاصيل مباحثات أمير قطر والرئيس الإيراني حول سوريا
19 فبراير, 20:05 GMT
وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
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