وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250225/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-قطر-1098175417.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر
وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T18:51+0000
2025-02-25T18:58+0000
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وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.ومن بين العمليات الأخرى التي تبذل قطر جهود الوساطة فيها، المسار الإنساني المتعلق بروسيا وأوكرانيا.وزار لافروف تركيا وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم بشكل مشترك في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية، وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في ديسمبر/كانون الأول.لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسميةالخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
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روسيا, قطر, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر

18:51 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 18:58 GMT 25.02.2025)
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى قطر
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
ومن بين العمليات الأخرى التي تبذل قطر جهود الوساطة فيها، المسار الإنساني المتعلق بروسيا وأوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
12:49 GMT
وزار لافروف تركيا وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.
وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم بشكل مشترك في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية، وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في ديسمبر/كانون الأول.
لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
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