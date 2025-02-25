https://sarabic.ae/20250225/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-قطر-1098175417.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر
وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T18:51+0000
2025-02-25T18:51+0000
2025-02-25T18:58+0000
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وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.ومن بين العمليات الأخرى التي تبذل قطر جهود الوساطة فيها، المسار الإنساني المتعلق بروسيا وأوكرانيا.وزار لافروف تركيا وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم بشكل مشترك في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية، وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في ديسمبر/كانون الأول.لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسميةالخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
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روسيا, قطر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, قطر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الروسي يصل إلى قطر
18:51 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 18:58 GMT 25.02.2025)
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
ومن بين العمليات الأخرى التي تبذل قطر جهود الوساطة فيها، المسار الإنساني المتعلق بروسيا وأوكرانيا.
وزار لافروف تركيا
وإيران قبل العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى محادثات، بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا.
وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم بشكل مشترك في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية، وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا
قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في ديسمبر/كانون الأول.