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لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:58+0000
2025-02-23T19:58+0000
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ومن المتوقع أن يواصل لافروف مناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية.وزار فلاديمير زيلينسكي العاصمة التركية في 18 فبراير/شباط، في نفس اليوم الذي جرت فيه مشاورات روسية أمريكية في العاصمة السعودية، والتي تضمن جدول أعمالها مسألة بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بدينه-للولايات-المتحدة-1098098492.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية

19:58 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.
ومن المتوقع أن يواصل لافروف مناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وتأتي زيارته لأنقرة على خلفية الجهود المكثفة لحل الأزمة الأوكرانية وخطوات تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
أمس, 17:07 GMT

وقبل أيام قليلة من زيارته لأنقرة، كان الوزير لافروف في جنوب أفريقيا، حيث التقى على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقش معه، من بين أمور أخرى، نتائج المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة، وعملية التفاوض بشأن أوكرانيا وسوريا.

وزار فلاديمير زيلينسكي العاصمة التركية في 18 فبراير/شباط، في نفس اليوم الذي جرت فيه مشاورات روسية أمريكية في العاصمة السعودية، والتي تضمن جدول أعمالها مسألة بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
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