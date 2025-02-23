https://sarabic.ae/20250223/لافروف-يصل-إلى-العاصمة-التركية-أنقرة-في-زيارة-رسمية--1098101892.html
لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:58+0000
2025-02-23T19:58+0000
2025-02-23T19:58+0000
روسيا
العالم
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ومن المتوقع أن يواصل لافروف مناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية.وزار فلاديمير زيلينسكي العاصمة التركية في 18 فبراير/شباط، في نفس اليوم الذي جرت فيه مشاورات روسية أمريكية في العاصمة السعودية، والتي تضمن جدول أعمالها مسألة بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بدينه-للولايات-المتحدة-1098098492.html
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روسيا, العالم
لافروف يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.
ومن المتوقع أن يواصل لافروف مناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية.
وتأتي زيارته لأنقرة على خلفية الجهود المكثفة لحل الأزمة الأوكرانية وخطوات تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.
وقبل أيام قليلة من زيارته لأنقرة، كان الوزير لافروف في جنوب أفريقيا، حيث التقى على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة العشرين بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقش معه، من بين أمور أخرى، نتائج المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة، وعملية التفاوض بشأن أوكرانيا وسوريا.
وزار فلاديمير زيلينسكي العاصمة التركية في 18 فبراير/شباط، في نفس اليوم الذي جرت فيه مشاورات روسية أمريكية في العاصمة السعودية، والتي تضمن جدول أعمالها مسألة بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.