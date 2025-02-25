الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-الملف-السوري-في-طهران-1098148643.html
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T08:24+0000
2025-02-25T08:31+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beff1acbe1af2cb962de64f8b6fc2112.jpg
وجاء في بيان الوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في 25 فبراير (شباط الجاري)، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى طهران، بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "من المقرر خلال المباحثات التركيز بشكل خاص على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل".وفي وقت سابق، أعلن الوزير لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1987078d170ac3ee0978e7eb47571762.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران
أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران

الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران

08:24 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 25.02.2025)
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
وجاء في بيان الوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في 25 فبراير (شباط الجاري)، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى طهران، بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".

وأضاف البيان: "سيتم مناقشة السياسة الخارجية بالتفصيل والأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الإيرانية، التي وصلت رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بتوقيع اتفاقية أساسية جديدة بين الدولتين في موسكو، بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني الماضي)".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري
أمس, 10:53 GMT
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "من المقرر خلال المباحثات التركيز بشكل خاص على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل".

وأكدت الوزارة أنه "من المتوقع أن يتبادل الوزيرين وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في سوريا، ومنطقة القوقاز وأفغانستان واليمن والخليج والتسوية في الشرق الأوسط وقضية بحر قزوين، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن الوزير لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.
نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала