https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-الملف-السوري-في-طهران-1098148643.html
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في 25 فبراير (شباط الجاري)، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى طهران، بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "من المقرر خلال المباحثات التركيز بشكل خاص على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل".وفي وقت سابق، أعلن الوزير لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران
أخبار سوريا اليوم, روسيا, إيران
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
08:24 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 25.02.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
وجاء في بيان الوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في 25 فبراير (شباط الجاري)، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى طهران، بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".
وأضاف البيان: "سيتم مناقشة السياسة الخارجية بالتفصيل والأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الإيرانية، التي وصلت رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بتوقيع اتفاقية أساسية جديدة بين الدولتين في موسكو، بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني الماضي)".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "من المقرر خلال المباحثات التركيز بشكل خاص على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل".
وأكدت الوزارة أنه "من المتوقع أن يتبادل الوزيرين وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في سوريا، ومنطقة القوقاز وأفغانستان واليمن والخليج والتسوية في الشرق الأوسط وقضية بحر قزوين، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وفي وقت سابق، أعلن الوزير لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة
من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.