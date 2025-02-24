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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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تغطية خاصة
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
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لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html
لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري
لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو وأنقرة، اتفقتا على التعاون بشأن القضية السورية، وأكدتا اهتمامهما بالعمل المشترك لحل الوضع في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:53+0000
2025-02-24T10:53+0000
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وقال لافروف، في إفادة صحفية عقب محادثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة: "أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين بلدينا بشأن القضية السورية. وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإعطاء زخم للعمل المشترك لحل الوضع في ذلك البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على "عدم قبول وجود منظمات إرهابية أو حركات انفصالية هناك". وقال فيدان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "لقد ناقشنا تطورات الوضع في سوريا. الأحداث التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سنواصل دعم الشعب التركي في هذه العملية. لا يمكن قبول وجود المنظمات الإرهابية في سوريا. نحن نتوقع أن يحترم الجميع مصالح تركيا في مجال الأمن".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي وقت سابق، أعلن لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html
https://sarabic.ae/20250212/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-السوري-للمرحلة-الانتقالية--1097715820.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم

لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري

10:53 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو وأنقرة، اتفقتا على التعاون بشأن القضية السورية، وأكدتا اهتمامهما بالعمل المشترك لحل الوضع في سوريا.
وقال لافروف، في إفادة صحفية عقب محادثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة: "أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين بلدينا بشأن القضية السورية. وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإعطاء زخم للعمل المشترك لحل الوضع في ذلك البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".
وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على "عدم قبول وجود منظمات إرهابية أو حركات انفصالية هناك". وقال فيدان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "لقد ناقشنا تطورات الوضع في سوريا. الأحداث التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سنواصل دعم الشعب التركي في هذه العملية. لا يمكن قبول وجود المنظمات الإرهابية في سوريا. نحن نتوقع أن يحترم الجميع مصالح تركيا في مجال الأمن".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سوريا
10 فبراير, 15:16 GMT
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية
12 فبراير, 13:58 GMT
وفي وقت سابق، أعلن لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.
نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة
وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
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