https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html

لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري

لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو وأنقرة، اتفقتا على التعاون بشأن القضية السورية، وأكدتا اهتمامهما بالعمل المشترك لحل الوضع في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T10:53+0000

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وقال لافروف، في إفادة صحفية عقب محادثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة: "أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين بلدينا بشأن القضية السورية. وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإعطاء زخم للعمل المشترك لحل الوضع في ذلك البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على "عدم قبول وجود منظمات إرهابية أو حركات انفصالية هناك". وقال فيدان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "لقد ناقشنا تطورات الوضع في سوريا. الأحداث التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سنواصل دعم الشعب التركي في هذه العملية. لا يمكن قبول وجود المنظمات الإرهابية في سوريا. نحن نتوقع أن يحترم الجميع مصالح تركيا في مجال الأمن".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي وقت سابق، أعلن لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.نيبينزيا: روسيا تحتفظ بقناة اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد

https://sarabic.ae/20250210/روسيا-مستعدون-لتقديم-المساعدة-من-أجل-القضاء-على-الأزمة-الإنسانية-في-سوريا---1097644356.html

https://sarabic.ae/20250212/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-السوري-للمرحلة-الانتقالية--1097715820.html

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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم