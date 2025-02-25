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https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html
لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستنتظران نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T12:49+0000
2025-02-25T13:39+0000
روسيا
إيران
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "أجرينا محادثات مثمرة وبناءة وأشدنا بالمستوى العالي من الحوار السياسي بين بلدينا". وتابع لافروف: "ننسق مع الجانب الإيراني ولدينا ديناميكية كبيرة في تبادلاتنا التجارية مع طهران. ونعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على اقتصادنا".وأكد لافروف أن محاولات تقديم المساعدة من الخارج للعملية الداخلية السورية دون مشاركة روسيا وإيران والصين لا تتفق مع أهداف توحيد سوريا.وأكد لافروف، أن روسيا وإيران عازمتان على إيجاد مخرج من الوضع الذي نشأ حول الاتفاق النووي الإيراني، وهناك ثقة في توفر الموارد للدبلوماسية.وأوضح لافروف أنه سيتم تخصيص ائتمان التصدير من الجانب الروسي لبناء خط سكة حديد "رشت-آستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "شمال-جنوب".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه أطلع نظيره الإيراني خلال الاجتماع على تقييماته للاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية.في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "مشاورتنا مع روسيا مستمرة وبحثنا اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز".وتابع: "سوف ننسق موقفنا بشأن الملف النووي الإيراني مع الصين وروسيا وموقفنا في هذا الملف واضح لن نفاوض تحت التهديد".وأضاف لافروف: "فيما يخص الملف النووي تطرقنا إلى هذا الملف بشكل قريب وهناك اتصالات بين الجانبين بشأن هذا الملف"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة مع استمرار سياسة الضغوط القصوى التي يفرضها البيت الأبيض".وأكد عراقجي استمرار بلاده في دعم محور المقاومة بمنطقة الشرق الأوسط.وأضاف: "ندعم الحكومة اللبنانية وموقفنا هو استمرار وقف إطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".وأوضح عراقجي أن بلاده تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.موسكو: روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانيةموسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-الملف-السوري-في-طهران-1098148643.html
https://sarabic.ae/20250224/الحرس-الثوري-يهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضت-إيران-لهجوم-إسرائيلي-1098143103.html
https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يكشف-عن-تفاهمات-مع-تركيا-بشأن-الملف-السوري-1098117647.html
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وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يعقدان مؤتمرا صحفيا في طهران
سبوتنيك عربي
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يعقدان مؤتمرا صحفيا في طهران
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو

12:49 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 13:39 GMT 25.02.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستنتظران نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "أجرينا محادثات مثمرة وبناءة وأشدنا بالمستوى العالي من الحوار السياسي بين بلدينا".
© Ruptly
وتابع لافروف: "ننسق مع الجانب الإيراني ولدينا ديناميكية كبيرة في تبادلاتنا التجارية مع طهران. ونعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على اقتصادنا".

وفيما يخص الوضع في سوريا، قال لافروف: "روسيا وإيران ستنتظران نتائج المؤتمر السوري الشامل، وعازمتان على الإسهام في الهدوء في سوريا".

وأكد لافروف أن محاولات تقديم المساعدة من الخارج للعملية الداخلية السورية دون مشاركة روسيا وإيران والصين لا تتفق مع أهداف توحيد سوريا.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
08:24 GMT
وأكد لافروف، أن روسيا وإيران عازمتان على إيجاد مخرج من الوضع الذي نشأ حول الاتفاق النووي الإيراني، وهناك ثقة في توفر الموارد للدبلوماسية.

لقد تحدثنا كثيرًا عن الوضع الذي تطور حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. نحن مقتنعون بأن الموارد الدبلوماسية لا تزال قائمة ولا يمكن إهمالها. يجب استخدامها بأكبر قدر ممكن من الفعالية. دون أي تهديدات ودون تلميحات إلى إمكانية وجود نوع من الحلول القسرية. نحن عازمون على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للخروج من الوضع الحالي، الذي لم تنشئه إيران، بل زملاؤنا الغربيون.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح لافروف أنه سيتم تخصيص ائتمان التصدير من الجانب الروسي لبناء خط سكة حديد "رشت-آستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "شمال-جنوب".

وفيما يخص الملف الأوكراني، أشار لافروف إلى أن تصويت الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يشير إلى أن فهم الحاجة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة بطيء، لكنه يفسح المجال لذلك.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه أطلع نظيره الإيراني خلال الاجتماع على تقييماته للاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "مشاورتنا مع روسيا مستمرة وبحثنا اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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أمس, 21:35 GMT
وتابع: "سوف ننسق موقفنا بشأن الملف النووي الإيراني مع الصين وروسيا وموقفنا في هذا الملف واضح لن نفاوض تحت التهديد".
وأضاف لافروف: "فيما يخص الملف النووي تطرقنا إلى هذا الملف بشكل قريب وهناك اتصالات بين الجانبين بشأن هذا الملف"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة مع استمرار سياسة الضغوط القصوى التي يفرضها البيت الأبيض".
وأكد عراقجي استمرار بلاده في دعم محور المقاومة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال: "إيران تدعم محور المقاومة، وتعتقد أن فصائل المقاومة تدافع عن حقوقها وسوف تقف طهران من مطالب هذه الفصائل المحقة".

وأضاف: "ندعم الحكومة اللبنانية وموقفنا هو استمرار وقف إطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".
وأوضح عراقجي أن بلاده تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.
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