https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html

لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو

لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستنتظران نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T12:49+0000

2025-02-25T12:49+0000

2025-02-25T13:39+0000

روسيا

إيران

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "أجرينا محادثات مثمرة وبناءة وأشدنا بالمستوى العالي من الحوار السياسي بين بلدينا". وتابع لافروف: "ننسق مع الجانب الإيراني ولدينا ديناميكية كبيرة في تبادلاتنا التجارية مع طهران. ونعمل على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على اقتصادنا".وأكد لافروف أن محاولات تقديم المساعدة من الخارج للعملية الداخلية السورية دون مشاركة روسيا وإيران والصين لا تتفق مع أهداف توحيد سوريا.وأكد لافروف، أن روسيا وإيران عازمتان على إيجاد مخرج من الوضع الذي نشأ حول الاتفاق النووي الإيراني، وهناك ثقة في توفر الموارد للدبلوماسية.وأوضح لافروف أنه سيتم تخصيص ائتمان التصدير من الجانب الروسي لبناء خط سكة حديد "رشت-آستارا" في إيران كجزء من ممر النقل الدولي "شمال-جنوب".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه أطلع نظيره الإيراني خلال الاجتماع على تقييماته للاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية.في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "مشاورتنا مع روسيا مستمرة وبحثنا اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز".وتابع: "سوف ننسق موقفنا بشأن الملف النووي الإيراني مع الصين وروسيا وموقفنا في هذا الملف واضح لن نفاوض تحت التهديد".وأضاف لافروف: "فيما يخص الملف النووي تطرقنا إلى هذا الملف بشكل قريب وهناك اتصالات بين الجانبين بشأن هذا الملف"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة مع استمرار سياسة الضغوط القصوى التي يفرضها البيت الأبيض".وأكد عراقجي استمرار بلاده في دعم محور المقاومة بمنطقة الشرق الأوسط.وأضاف: "ندعم الحكومة اللبنانية وموقفنا هو استمرار وقف إطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".وأوضح عراقجي أن بلاده تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومع المرشد الإيراني علي خامنئي.موسكو: روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانيةموسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

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إيران

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وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يعقدان مؤتمرا صحفيا في طهران سبوتنيك عربي وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يعقدان مؤتمرا صحفيا في طهران 2025-02-25T12:49+0000 true PT19M50S

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