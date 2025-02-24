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https://sarabic.ae/20250224/الحرس-الثوري-يهدد-بضرب-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضت-إيران-لهجوم-إسرائيلي-1098143103.html
الحرس الثوري يهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي
الحرس الثوري يهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي
سبوتنيك عربي
قال اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "أي تهديد من إسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني سيؤخذ على أنه مدعوم... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T21:35+0000
2025-02-24T21:36+0000
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وتوعد اللواء غلام علي رشيد، في تصريحات من ميناء جابهار المطل على بحر عمان أثناء مشاركته في مناورات “ذو الفقار 1403″، "بضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرّضت إيران لهجوم إسرائيلي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وحذر القائد العسكري الإيراني، "الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من أي اعتداء على إيران"، قائلا إنه ردا على ذلك سيتم “استهداف مصدر العدوان والإمكانات والقواعد المساعدة لإسرائيل في المنطقة".وتابع: "القوات المسلحة الإيرانية تنظر إلى المناورات على أنها ساحة حرب قبل وقوع الحرب"، مؤكدا أن "أحد أهم أهداف هذه المناورات هو التأثير على قناعات وإرادة العدو".ولفت اللواء غلام، إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تجري سنويا نحو 30 مناورة كبيرة وعشرات تدريبات"، متحدثا عن إجراء 27 مناورة في العام الإيراني الراهن الذي سينتهي في 21 مارس/ آذار المقبل"، وقال إن "هناك مناورات تجري من دون أن يتم الإعلام عنها إعلاميا".وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، قال إن "عملية الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق "تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض"، وفق تعبيره.وحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم" التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج في مدينة بيرجند شرقي البلاد.وأضاف جباري أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها"، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى "وجّه بزيادة مدى الصواريخ".وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".كما كشف جباري عن نقطة وصفها بـ"المهمة"، مفادها أن إيران لم تعرض سوى 10% من قدراتها العسكرية حتى الآن، مؤكدًا أن اليمن في ذروة قوته، مما يجعل أي تحرك معادٍ ضده "غير ذي جدوى".وأوضح أن "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في فلسطين، و"الحشد الشعبي" في العراق، جميعهم في أعلى درجات الجاهزية، محذرا من أن أي "هجوم طائش على إيران" سيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة للخطر.يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".في أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجوما واسعا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الإيرانية-إذا-تعرض-أمننا-للتهديد-فإن-أمن-الشرق-الأوسط-بأكمله-سيكون-في-خطر-1097972980.html
https://sarabic.ae/20250219/إيران-تعلن-رصد-وإحباط-مخططات-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-داخل-أراضيها-1097942881.html
https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-صواريخ-كروز-فرط-صوتية-يبلغ-مداها-2000-كيلومتر-1097617011.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري يهدد بضرب القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي

21:35 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 21:36 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "أي تهديد من إسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني سيؤخذ على أنه مدعوم بالكامل أمريكيا".
وتوعد اللواء غلام علي رشيد، في تصريحات من ميناء جابهار المطل على بحر عمان أثناء مشاركته في مناورات “ذو الفقار 1403″، "بضرب القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرّضت إيران لهجوم إسرائيلي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وحذر القائد العسكري الإيراني، "الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من أي اعتداء على إيران"، قائلا إنه ردا على ذلك سيتم “استهداف مصدر العدوان والإمكانات والقواعد المساعدة لإسرائيل في المنطقة".
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وتابع: "القوات المسلحة الإيرانية تنظر إلى المناورات على أنها ساحة حرب قبل وقوع الحرب"، مؤكدا أن "أحد أهم أهداف هذه المناورات هو التأثير على قناعات وإرادة العدو".
ولفت اللواء غلام، إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تجري سنويا نحو 30 مناورة كبيرة وعشرات تدريبات"، متحدثا عن إجراء 27 مناورة في العام الإيراني الراهن الذي سينتهي في 21 مارس/ آذار المقبل"، وقال إن "هناك مناورات تجري من دون أن يتم الإعلام عنها إعلاميا".
وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، قال إن "عملية الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق "تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض"، وفق تعبيره.
وحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم" التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج في مدينة بيرجند شرقي البلاد.
وأضاف جباري أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها"، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى "وجّه بزيادة مدى الصواريخ".
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وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".
كما كشف جباري عن نقطة وصفها بـ"المهمة"، مفادها أن إيران لم تعرض سوى 10% من قدراتها العسكرية حتى الآن، مؤكدًا أن اليمن في ذروة قوته، مما يجعل أي تحرك معادٍ ضده "غير ذي جدوى".
وأوضح أن "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في فلسطين، و"الحشد الشعبي" في العراق، جميعهم في أعلى درجات الجاهزية، محذرا من أن أي "هجوم طائش على إيران" سيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة للخطر.
يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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في أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجوما واسعا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
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