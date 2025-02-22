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بث مباشر لعملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو
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https://sarabic.ae/20250222/المرشد-أمر-بزيادة-مدى-الصواريخ-إيران-تتحدث-عن-عملية-عسكرية-لتدمير-إسرائيل-1098055114.html
المرشد أمر بزيادة مدى الصواريخ.. إيران تتحدث عن عملية عسكرية لتدمير إسرائيل
المرشد أمر بزيادة مدى الصواريخ.. إيران تتحدث عن عملية عسكرية لتدمير إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، إن "عملية الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق "تدمير إسرائيل وتسوية تل... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T06:51+0000
2025-02-22T06:51+0000
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وحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم" التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج في مدينة بيرجند شرقي البلاد.أضاف جباري أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها"، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى "وجّه بزيادة مدى الصواريخ".وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".كما كشف جباري عن نقطة وصفها بـ"المهمة"، مفادها أن إيران لم تعرض سوى 10% من قدراتها العسكرية حتى الآن، مؤكدًا أن اليمن في ذروة قوته، مما يجعل أي تحرك معادٍ ضده "غير ذي جدوى".وأوضح أن "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في فلسطين، و"الحشد الشعبي" في العراق، جميعهم في أعلى درجات الجاهزية، محذرا من أن أي "هجوم طائش على إيران" سيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة للخطر.يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".في أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجوما واسعا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المرشد أمر بزيادة مدى الصواريخ.. إيران تتحدث عن عملية عسكرية لتدمير إسرائيل

06:51 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadehاختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
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قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، إن "عملية الوعد الصادق 3" ستُنفذ في التوقيت المناسب، وبحجم ومدى كفيلين بتحقيق "تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض"، وفق تعبيره.
وحسب وكالة "مهر"، جاءت هذه التصريحات خلال مناورات "الرسول الأعظم" التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج في مدينة بيرجند شرقي البلاد.
أضاف جباري أن "جبهة المقاومة في ذروة جاهزيتها"، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى "وجّه بزيادة مدى الصواريخ".
وخلال المناورات، وجّه جباري رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: "لقد سعيت جاهدا لإحداث انقسام في بلدنا، لكن انتفاضة الشعب أحبطت كل مؤامراتك".
كما كشف جباري عن نقطة وصفها بـ"المهمة"، مفادها أن إيران لم تعرض سوى 10% من قدراتها العسكرية حتى الآن، مؤكدًا أن اليمن في ذروة قوته، مما يجعل أي تحرك معادٍ ضده "غير ذي جدوى".
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وأوضح أن "حزب الله" في لبنان، و"حماس" في فلسطين، و"الحشد الشعبي" في العراق، جميعهم في أعلى درجات الجاهزية، محذرا من أن أي "هجوم طائش على إيران" سيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة للخطر.
يذكر أنه في عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق 1 و2".
في أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجوما واسعا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شنت إيران عملية "الوعد الصادق 2" وأطلقت فيها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
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