https://sarabic.ae/20250219/إيران-تعلن-رصد-وإحباط-مخططات-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-داخل-أراضيها-1097942881.html
إيران تعلن رصد وإحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيها
إيران تعلن رصد وإحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكات تجسس وتسلل تعمل لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية، في محافظة مازندران شمالي إيران، بحسب قوله. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T08:16+0000
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وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم"، أكد العميد سياوش مسلمي، قائد فيلق "كربلاء" التابع للحرس الثوري، أن "الوعي الاستخباري الدقيق مكّن الأجهزة الأمنية من التصدي لمحاولات اختراق تستهدف الأمن القومي الإيراني".وأوضح العميد مسلمي أن "الأعداء، بمن فيهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية وبعض الدول المعادية، يسعون باستمرار إلى اختراق إيران عبر رعايا أجانب وأفراد يترددون إلى البلاد".يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، من اعتقال عناصر "شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج" كانوا ينشطون في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة، بحسب بيان للحرس.وقال جهانغير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث قاما بجمع معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية".
https://sarabic.ae/20250218/اعتقال-بريطانيين-اثنين-بتهمة-التجسس-في-إيران-1097930118.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران تعلن رصد وإحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيها
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكات تجسس وتسلل تعمل لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية، في محافظة مازندران شمالي إيران، بحسب قوله.
وفي مقابلة
مع وكالة "تسنيم"، أكد العميد سياوش مسلمي، قائد فيلق "كربلاء" التابع للحرس الثوري، أن "الوعي الاستخباري الدقيق مكّن الأجهزة الأمنية من التصدي لمحاولات اختراق تستهدف الأمن القومي الإيراني".
وأضاف أن "هذه الشبكات كانت تعمل تحت غطاء شركات تجارية، مراكز ثقافية وجمعيات خيرية بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة وجمع معلومات استخبارية لصالح أمريكا وإسرائيل".
وأوضح العميد مسلمي أن "الأعداء، بمن فيهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية وبعض الدول المعادية، يسعون باستمرار إلى اختراق إيران عبر رعايا أجانب وأفراد يترددون إلى البلاد".
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، من اعتقال عناصر "شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج" كانوا ينشطون في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة، بحسب بيان للحرس.
وكذلك أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من المواطنين البريطانيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهة التجسس.
وقال جهانغير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث قاما بجمع معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية".