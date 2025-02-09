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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر
سبوتنيك عربي
أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي،... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T17:13+0000
2025-02-09T17:13+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.وكان خبراء الدفاع الجوي في الجيش الايراني قد نجحوا لأول مرة في دمج وتشغيل منظومتين دفاعيتين بعيدتي المدى في مبادرة واحدة، وذلك في المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي "اقتدار 1403".وفي هذه المناورة، تمكنت منظومة "باور 373" الدفاعية المتطورة من إسقاط هدف معاد بإطلاق صاروخ بعد تحديد الهدف لها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، وفقا لوكالة "فارس".وأضافت الوكالة، أنه "ما يميز هذه المناورات التواجد المتزامن لمنظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373"، والتكامل العملياتي لهذه المنظومات مع بعضها البعض لمواجهة الأهداف العالية الارتفاع".ووفقا للوكالة، فإن "منظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373" الذراع الطويلة للقوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن سماء إيران. فالمنظومتان، كل واحدة لديها مواصفات برمجية وأجهزة خاصة بها وطريقة تشغيلها تختلف أيضًا عن بعضها بعضا".منظومة الدفاع الجوي S-300 PMU2 هي منظومة دفاع بعيد المدى روسية الصنع تم تسليمها إلى إيران في منتصف العقد الماضي بعد فترة تأخير طويلة.وأشارت الوكالة، إلى أن "هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية تعتبر من أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، ويتميز باختلافات جوهرية عن الأنظمة الغربية الأخرى مثل باتريوت أو ثاد بسبب تكنولوجيته الشرقية".كما أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" التي صممها وبصنعها متخصصون شباب في البلاد على مدى عقد من الزمن خلال حظر الأسلحة الكامل على إيران وفشل تسليم منظومة "إس-300" إلى إيران، تتمتع بنظامها الفريد أيضًا.وأكدت الوكالة إلى أنه "يصبح التكامل التشغيلي بين هاتين المنظومتين مهما، عندما ننظر إلى الاختلافات الفنية بينهما. كل منهما، بخصائصها الخاصة، له مكان منفصل في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، وبالتالي، تؤدي مهاما مختلفة".تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية شبكة دفاع جوي متكاملة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات لتحقيق استراتيجية التوجيه المركزية والتنفيذ اللامركزي باستخدام شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.
https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تصريحات-ترامب-ويهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-1097614630.html
https://sarabic.ae/20250208/الجيش-الإيراني-يضم-معدات-وتقنيات-معلوماتية-جديدة-إلى-قواته-1097598239.html
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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر

17:13 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
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أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.
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الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب ويهدد بإغلاق مضيق هرمز
14:37 GMT
وكان خبراء الدفاع الجوي في الجيش الايراني قد نجحوا لأول مرة في دمج وتشغيل منظومتين دفاعيتين بعيدتي المدى في مبادرة واحدة، وذلك في المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي "اقتدار 1403".
وفي هذه المناورة، تمكنت منظومة "باور 373" الدفاعية المتطورة من إسقاط هدف معاد بإطلاق صاروخ بعد تحديد الهدف لها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، وفقا لوكالة "فارس".
وأضافت الوكالة، أنه "ما يميز هذه المناورات التواجد المتزامن لمنظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373"، والتكامل العملياتي لهذه المنظومات مع بعضها البعض لمواجهة الأهداف العالية الارتفاع".
ووفقا للوكالة، فإن "منظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373" الذراع الطويلة للقوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن سماء إيران. فالمنظومتان، كل واحدة لديها مواصفات برمجية وأجهزة خاصة بها وطريقة تشغيلها تختلف أيضًا عن بعضها بعضا".
منظومة الدفاع الجوي S-300 PMU2 هي منظومة دفاع بعيد المدى روسية الصنع تم تسليمها إلى إيران في منتصف العقد الماضي بعد فترة تأخير طويلة.
وأشارت الوكالة، إلى أن "هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية تعتبر من أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، ويتميز باختلافات جوهرية عن الأنظمة الغربية الأخرى مثل باتريوت أو ثاد بسبب تكنولوجيته الشرقية".
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الجيش الإيراني يضم معدات وتقنيات معلوماتية جديدة إلى قواته
أمس, 19:48 GMT
كما أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" التي صممها وبصنعها متخصصون شباب في البلاد على مدى عقد من الزمن خلال حظر الأسلحة الكامل على إيران وفشل تسليم منظومة "إس-300" إلى إيران، تتمتع بنظامها الفريد أيضًا.
وأكدت الوكالة إلى أنه "يصبح التكامل التشغيلي بين هاتين المنظومتين مهما، عندما ننظر إلى الاختلافات الفنية بينهما. كل منهما، بخصائصها الخاصة، له مكان منفصل في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، وبالتالي، تؤدي مهاما مختلفة".
تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية شبكة دفاع جوي متكاملة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات لتحقيق استراتيجية التوجيه المركزية والتنفيذ اللامركزي باستخدام شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.
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