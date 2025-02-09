https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تصريحات-ترامب-ويهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-1097614630.html

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب ويهدد بإغلاق مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب ويهدد بإغلاق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T14:37+0000

2025-02-09T14:37+0000

2025-02-09T14:37+0000

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وأشار تنكسيري، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن القرار في هذا الشأن يعود إلى كبار المسؤولين، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أن لا تفعل ذلك في الوقت الحالي طالما أنها تستخدمه.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن تصريحات الأدميرال علي رضا تنكسيري، جاءت ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع تصدير النفط وفرض عقوبات شديدة على إيران.وأكد الأدميرال تنكسيري، أن "الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أن "إيران صمدت لمدة 46 عامًا في وجه التهديدات".وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، أعلن الاثنين الماضي، عن توجه 4 سفن تابعة لها والجيش الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، في حدث غير مسبوق.وأشار الأدميرال علي رضا تنكسيري، إلى أن "السفن الأربعة ستلتقي بنظيراتها الإماراتية هناك، في زيارة تعد الأولى من نوعها"، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل قوى أجنبية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، قائلا: "لقد ضمنّا أمن مضيق هرمز لسنوات، واتخذنا إجراءات فعالة في هذا المجال".

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