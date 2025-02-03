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قوات عسكرية إيرانية تتجه نحو الإمارات في حدث غير مسبوق
قوات عسكرية إيرانية تتجه نحو الإمارات في حدث غير مسبوق
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن توجه 4 سفن تابعة لها والجيش الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، في حدث غير مسبوق. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار الأدميرال، علي رضا تنكسيري، إلى أن "السفن الأربعة ستلتقي بنظيراتها الإماراتية هناك، في زيارة تعد الأولى من نوعها"، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل قوى أجنبية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الدول المجاورة، أوضح تنكسيري أن المناورات البحرية مع دول الجوار، مثل العراق، مدرجة ضمن الخطط المستقبلية، لافتا إلى أن إيران قد أجرت بالفعل بعض التدريبات البحرية المشتركة مع سلطنة عمان.وفيما يخص الكشف عن حاملة الطائرات المسيّرة الإيرانية، أكد الأدميرال، علي رضا تنكسيري، أن إيران تمتلك حاملات طائرات مسيّرة وسفنا، قادرة على حمل الطائرات الموجهة عن بُعد والمروحيات، مشيرا إلى أن "هذه الحاملة المتعددة الأغراض ستنضم قريبا إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني".
https://sarabic.ae/20250203/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-صواريخنا-قادرة-على-ضرب-أي-هدف-معاد-في-المنطقة-1097422591.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

قوات عسكرية إيرانية تتجه نحو الإمارات في حدث غير مسبوق

10:36 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن توجه 4 سفن تابعة لها والجيش الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، في حدث غير مسبوق.
وأشار الأدميرال، علي رضا تنكسيري، إلى أن "السفن الأربعة ستلتقي بنظيراتها الإماراتية هناك، في زيارة تعد الأولى من نوعها"، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل قوى أجنبية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على ضرب أي هدف معاد في المنطقة
09:43 GMT
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الدول المجاورة، أوضح تنكسيري أن المناورات البحرية مع دول الجوار، مثل العراق، مدرجة ضمن الخطط المستقبلية، لافتا إلى أن إيران قد أجرت بالفعل بعض التدريبات البحرية المشتركة مع سلطنة عمان.

كما أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري، على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، قائلا: "لقد ضمنّا أمن مضيق هرمز لسنوات، واتخذنا إجراءات فعّالة في هذا المجال".

وفيما يخص الكشف عن حاملة الطائرات المسيّرة الإيرانية، أكد الأدميرال، علي رضا تنكسيري، أن إيران تمتلك حاملات طائرات مسيّرة وسفنا، قادرة على حمل الطائرات الموجهة عن بُعد والمروحيات، مشيرا إلى أن "هذه الحاملة المتعددة الأغراض ستنضم قريبا إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني".
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