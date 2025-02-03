https://sarabic.ae/20250203/قوات-عسكرية-إيرانية-تتجه-نحو-الإمارات-في-حدث-غير-مسبوق-1097423308.html

قوات عسكرية إيرانية تتجه نحو الإمارات في حدث غير مسبوق

قوات عسكرية إيرانية تتجه نحو الإمارات في حدث غير مسبوق

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن توجه 4 سفن تابعة لها والجيش الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، في حدث غير مسبوق. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T10:36+0000

2025-02-03T10:36+0000

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وأشار الأدميرال، علي رضا تنكسيري، إلى أن "السفن الأربعة ستلتقي بنظيراتها الإماراتية هناك، في زيارة تعد الأولى من نوعها"، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل قوى أجنبية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع الدول المجاورة، أوضح تنكسيري أن المناورات البحرية مع دول الجوار، مثل العراق، مدرجة ضمن الخطط المستقبلية، لافتا إلى أن إيران قد أجرت بالفعل بعض التدريبات البحرية المشتركة مع سلطنة عمان.وفيما يخص الكشف عن حاملة الطائرات المسيّرة الإيرانية، أكد الأدميرال، علي رضا تنكسيري، أن إيران تمتلك حاملات طائرات مسيّرة وسفنا، قادرة على حمل الطائرات الموجهة عن بُعد والمروحيات، مشيرا إلى أن "هذه الحاملة المتعددة الأغراض ستنضم قريبا إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني".

https://sarabic.ae/20250203/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-صواريخنا-قادرة-على-ضرب-أي-هدف-معاد-في-المنطقة-1097422591.html

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