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قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على ضرب أي هدف معاد في المنطقة
قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على ضرب أي هدف معاد في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن صواريخ بلاده قادرة على ضرب أي هدف للعدو في المنطقة، والتغلب على أنظمة الصواريخ المضادة للعدو. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T09:43+0000
2025-02-03T09:43+0000
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وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال حضوره مهرجان مالك الأشتر الرابع عشر: "اليوم، أصبحت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قادرة على محاربة العدو في أي مكان".وأضاف: "البحر هو نقطة اتصالنا مع العالم أجمع، واليوم تستطيع القوة البحرية للحرس الثوري محاربة العدو في أي مكان، وفيما يتعلق باستعراض جزء من القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، قال مسؤولون أمريكيون إن هذا الجزء يكفي لمحاربة القوة البحرية الأمريكية بأكملها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على أن "إيران تواجه حاليا كافة أنواع التهديدات في وقت واحد"، وقال في هذا الصدد: "يجب إغلاق كافة منافذ التسلل، وعلينا محاربة العدو ليلا ونهارا".وكان نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، جدد أمس الأحد، التأكيد على أن بلاده قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف مهما كانت المسافة.ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مشددا على أنه ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدى إيران.وأزاحت إيران مؤخرا الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية. وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
https://sarabic.ae/20250202/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-لماذا-لا-يعرف-العدو-حجم-قدراته-1097398790.html
https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-محذرا-ننصح-العدو-بعدم-الوقوع-في-الخطأ-بحساباته-فأيدينا-على-الزناد-1097389324.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا قادرة على ضرب أي هدف معاد في المنطقة

09:43 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن صواريخ بلاده قادرة على ضرب أي هدف للعدو في المنطقة، والتغلب على أنظمة الصواريخ المضادة للعدو.
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال حضوره مهرجان مالك الأشتر الرابع عشر: "اليوم، أصبحت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني قادرة على محاربة العدو في أي مكان".
وأضاف: "البحر هو نقطة اتصالنا مع العالم أجمع، واليوم تستطيع القوة البحرية للحرس الثوري محاربة العدو في أي مكان، وفيما يتعلق باستعراض جزء من القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، قال مسؤولون أمريكيون إن هذا الجزء يكفي لمحاربة القوة البحرية الأمريكية بأكملها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الحرس الثوري الإيراني يكشف لماذا لا يعرف "العدو" حجم قدراته
أمس, 09:47 GMT
وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على أن "إيران تواجه حاليا كافة أنواع التهديدات في وقت واحد"، وقال في هذا الصدد: "يجب إغلاق كافة منافذ التسلل، وعلينا محاربة العدو ليلا ونهارا".
وكان نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، جدد أمس الأحد، التأكيد على أن بلاده قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف مهما كانت المسافة.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مشددا على أنه ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدى إيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
الحرس الثوري محذرا: ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته فأيدينا على الزناد
1 فبراير, 20:23 GMT
وأزاحت إيران مؤخرا الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية. وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
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